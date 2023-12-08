購屋頭期款最高15大都會區 加州占8個

全美購屋頭期款支付額最高的15個都會區8個在加州。（美聯社）

據媒體CNBC報導，儘管去年的購房頭期款金額相對於房價有所下降，但在美國一些市場，購房者的頭期款仍超過10萬元，尤其是在加州 。

根據Realtor.com對截至9月的150個最大房地產市場的季度分析，2023年購房者的平均頭期款比例為房價的13.8%。這與2022年同期的14.7%相比略有下降，儘管2023年頭期款的總額有所增加。

這可能表明，越來越少的人有能力支付 20% 的預付頭期款款。這是一個普遍的基準，因為這可以讓房主避免每月支付私人抵押貸款保險 。根據Freddie Mac公司的數據，一般來說，每借貸10萬元，每月的私人房貸保險費用在 30元到70 元之間。

以下是根據典型的房屋頭期款中位數列出的 15 個最昂貴的房地產市場，當中有8個都在加州。

1. 加州聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California）：23萬5183元。

2. 加州舊金山-屋崙-柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）：20萬2575元。

3. 加州聖他瑪麗亞-聖他芭芭拉（Santa Maria-Santa Barbara）：16萬750元。

4. 加州洛杉磯-長堤市-安納罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）：15萬2275元。

5. 加州聖他路薩-拍達路瑪（Santa Rosa-Petaluma）：14萬7550元。

6. 加州奧柯斯納-千橡市-文圖拉（Oxnard-Thousand Oaks-Ventura）：14萬2800元。

7. 華盛頓州 西雅圖-塔科馬-表維（Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington）：12萬3630元。

8. 加州聖地牙哥-朱拉維斯塔-卡爾斯巴（San Diego-Chula Vista-Carlsbad, California）：11萬9917元。

9. 麻薩諸塞-新罕布什爾州波士頓-劍橋-牛頓（Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts-New

Hampshire）：10萬8658元。

10. 科羅拉多州柯林斯堡（Fort Collins, Colorado）：10萬5533元。

11. 加州沙加緬度-羅斯維爾-佛爾森（Sacramento-Roseville-Folsom, California）：10萬4159元

12. 佛州那不勒斯-馬可島（Naples-Marco Island, Florida）：9萬8357元。

13. 紐約州-新澤西州-賓州紐約-紐瓦克-澤西市（New York-Newark-Jersey City, New York-New

Jersey-Pennsylvania）：9萬7319元。

14. 俄勒岡州-華盛頓州波特蘭-溫哥華-希爾斯堡（ Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon-

Washington）：8萬2667元。