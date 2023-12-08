房市前線／共享辦公衝撞現有模式 利弊參半

共享辦公室巨擘WeWork上月在美國依破產法第11章聲請破產保護。（美聯社）

近十年來，辦公市場中的共享概念日漸流行，傳統辦公室受到衝擊。共享辦公稱Hot Desking（熱座辦公），它不再遵從舊有的固定辦公桌概念，而是強調彈性和共享工作空間。

在美國，共享辦公因為其靈活性，流行多年，原因與物流業發達，利用電腦、手機中存儲資訊即可隨時辦公，不必依賴傳統辦公空間有關。共享辦公，工作起來顯得更有效率且快捷。而受這種新模式流行影響，傳統寫字樓空置率被迫上升，房地產投資 者對寫字樓開發興趣減少，轉向投資集合公寓、物流倉儲或民宿等不同產品。

共享辦公的影響是多方面的，可以節省租金 和設施維護成本等。員工可以根據需要選擇工作位置，提高靈活性和自主性。透過共享辦公，員工可更容易與不同部門的同事互動，促進更好團隊合作。

共享辦公曾對傳統辦公市場衝擊很大，據金融機構摩根史丹利調查，不僅美國開始流行共享辦公，英國、德國及法國，也有這種趨勢。

然而這樣的模式是否真的好？恐怕是未必。

共享辦公室巨擘WeWork上月在美國依破產 法第11章聲請破產保護。這家共享辦公室先驅曾是美國最有價值新創公司，幾經大起大落，最終難以走出新冠疫情陰霾，跌落神壇。

導致WeWork破產的最大關鍵，在於公司的租金成本昂貴，收入面又因企業客戶員工在家上班而取消訂單，獲利困難，2023年第2季，它的營收有74%用於支付租金。

然而，即使共享模式給傳統辦公方式帶來壓力，但部分金融機構卻依然看好傳統辦公市場的股票，綜合分析師的觀點，入駐傳統辦公地點，能更好利用其周邊設施，而且，多數的共享辦公室也是靠租樓的方式運營，房東的收益仍是物業的擁有者，且只要空置率不差，即能擁有穩定收入。

從使用面來看，共享辦公也有其缺點，因缺乏固定辦公桌，可能使員工感到缺乏安全感和穩定性，影響工作滿意度。 多人共用同一個辦公桌和設備，恐導致使用衝突和不清潔狀況。同時，共享辦公需要有效的管理系統，以確保工作環境的適度和員工需求的滿足，這或是又一個挑戰。

不過，因為利率的上升及疫情後回辦公室上班仍未全面恢復，傳統辦公的物業公司2023年也是承受極大壓力，股價波動劇烈，因為高利率使投資者對舉債成本和資產估值產生擔憂，進而影響辦公市場的穩定性。

然而，WeWork的破產雖給共享辦公帶來不確定因素，但不能阻止其模式繼續發展，而這樣的發展也帶來創新，推動辦公市場變革，對市場產生結構性影響。在這樣的變革中，投資者和房地產業者都需要謹慎應對，以適應新的市場趨勢。