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加州人平均49歲擁房 全美最老

編譯組／綜合報導
最新報告指出，大多數加州人在49歲前擁有自己的房子，僅有約38%年齡在35-45歲之間的加州居民、可負擔得起買房。(圖取自加州房地產經紀人協會臉書)
最新報告指出，大多數加州人在49歲前擁有自己的房子，僅有約38%年齡在35-45歲之間的加州居民、可負擔得起買房。(圖取自加州房地產經紀人協會臉書)

最新報告指出，大多數加州人在49歲前擁有自己的房子，僅有約38%年齡在35-45歲之間的加州居民、可負擔得起買房，全國該年齡組擁房比例為56%。

加州做為全美最昂貴的房屋市場之一，已延遲許多居民的買房計畫。但是，加州與其他州並不總是存在如此巨大差異。

根據「柏克萊加大特納住房創新中心」(UC Berkeley Terner Center for Housing Innovation)今年發布報告，2021年僅有少於45%加州居民擁房。2021年則有近60%美國人擁有房屋。

研究報告作者運用人口普查局數據、評量每個州大多數擁有房屋的年齡，即所謂「普遍年齡」(age of prevalence)，加州2021年擁房者年齡約為49歲。換句話說，加州48歲以下民眾、僅有不到一半是房主，但49歲以上有半數以上擁房。此年齡為全國最高，比1980年高出17歲。

不過，儘管1980年與2000年加州擁房者年齡高於其他大部分州，但實際上，這兩年的擁房普遍年齡值，都被夏威夷與紐約超越。時至今日，加州擁房者平均年齡為全美最高，並且隨著時間推移，與全國平均水平差距大幅拉大。在美國大部分的州，超過一半居民在30歲或更年輕年齡，就可擁有房產。

報告作者指出，這種差異主要是導因於加州房價大幅上漲，導致大部分加州居民財富增值遜色。在35-45歲之間的加州居民中、僅有約38%可負擔得起買房，而全國該年齡組的比例為56%。作者認為，若一個人的淨資產至少達到平均房價的40%，就可負擔購屋。

黑人與西班牙裔家庭的房屋擁有率特別低。報告顯示，即使是擁有房屋的居民，也只有一小部分屋主已經還清房貸。2021年，加州60-75歲房主中、僅有26%沒有房屋貸款債務，而全國範圍內的此一比例則接近42%。

加州 房價 柏克萊加大

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