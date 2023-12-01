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橙縣商場改建潮 8項目進行中…10年增1.3萬套房

記者趙健／綜合報導
橙縣目前有八家購物中心的改建計畫正在進行中，預計在未來十年內提供約1萬3000套住宅。（取自thevillagesantaana.com）
橙縣目前有八家購物中心的改建計畫正在進行中，預計在未來十年內提供約1萬3000套住宅。（取自thevillagesantaana.com）

近年來，將傳統購物中心改建為住商混合型社區，已成為房產開發的新趨勢。此舉不僅緩解可負擔住房不足問題，還能有效降低商業辦公樓的空置率。在房價高昂的橙縣，目前有八間購物中心的改建計畫正在進行中，預計在未來十年內提供約1萬3000套住宅。

橙縣商業雜誌報導，曾被認為「商鋪過剩」的橙縣，過去一年拆除約400萬平方呎的零售空間。 這些項目的業主，正在重新開發空置的商業大樓和未使用的停車場，將其改建為新的住宅、餐飲或娛樂場所，以提高土地資源收益。據估計，這些改建項目的總投資接近80億元。

橙縣正在進行的購物中心改建項目包括：

• Related California對聖塔安那市（Santa Ana）Metro Town Square的改造：占地42英畝， 該項目計畫建造3750套公寓、200套老年公寓、一家擁有250間客房的酒店，以及35萬平方呎商店、餐廳綜合廣場。預計耗資約30億元。

• Lowe Enterprises對聖塔安那市MainPlace Mall的改造：位於5號和22號公路附近，該項目計畫興建1900套住宅、一家擁有400間客房的酒店、140萬平方呎的商店和餐廳，以及75萬平方呎的辦公空間。預計耗資約5億元。

• Irvine Company對The Market Place的改造：該項目計畫用1261棟新建房屋取代Bryan Avenue和El Camino Real之間20萬平方呎的零售空間。

• Merlone Geier Partners對Laguna Hills Mall的改造：計畫建造1500套公寓、25萬平方呎的商店和餐廳、一家擁有150間客房的酒店，以及占地2.5英畝的46萬5000平方呎的辦公室園區。預計耗資約6億元。

• 對Westminster Mall的改造：計畫建造1100套住宅、少量零售商鋪和一個美食廣場。

地產專業人士表示， 這種開發模式為城市規畫提供新思路，位於交通樞紐附近的購物中心在改建後，不僅可以降低住房成本，還能減少交通成本。但有批評者則指出，橙縣改建項目中的大多數經濟適用房價格接近市價，實際上是為中等收入人群提供，而非低收入者。 市政府為支持這些項目，在審批過程中放棄了一些關鍵原則，這種妥協導致有關住房可負擔性的要求被降低。

今年10月底，聯邦多個政府部門共同宣布，將推出鼓勵各州及城市將更多空置辦公大樓改造成住房的舉措，並稱這種新型開發模式為「雙贏」。

橙縣 房價 低收入

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