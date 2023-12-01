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莫瑞諾谷建全美最大物流中心 創造2萬工作機會

記者啟鉻／河濱報導
莫瑞諾谷市市議會、商會。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市市議會、商會。（記者啟鉻／攝影）

加州內陸莫瑞諾谷市規畫環保項目「世界物流中心」（World Logistics Center），項目正在開發建設中，預計2030年全部完成，將成為全美最大物流中心。

據市府經理李惠豪表示，項目可為當地創造可觀的就業機會。世界物流中心占地相當於700個足球場面積，由27個物流設施及寫字樓組成，位於雷德蘭大道（Redlands Blvd.）和吉爾曼泉路（Gilman Springs Rd.)之間。該項目於2012年首次提出，並在2015年獲得市議會批准。

但是項目獲批准後，官司糾紛接踵而至。圍繞該項目引發的爭議來自居民、生態環保團體，聲稱一旦項目完成，可引起交通擁堵、空氣汙染及對當地野生動物產生負面影響。但項目的支持者相信，可以創造更多就業機會，為城市帶來繁榮和穩定。

市府經理李惠豪表示，項目雖然經過很長時間擱置，終於可以開工建設。完成後開始運作就可以為當地提供近2萬個工作機會，而項目建設期間可以創造就業機會大約3萬8000個。

世界物流中心項目預計完成後對外出租。李惠豪表示，已經有多家物流公司有意願入駐。而且當地社區每年會從該項目獲益2200萬元，提供給學區和大學，可推動當地經濟發展活力，相當於注入數十億元。

李惠豪說，莫瑞諾谷的市區面積大於加州北部的舊金山，而且在洛杉磯縣、橙縣土地開發空間所剩無幾的情況下，該市尚有超過35%的土地待開發。市府預計未來十年間，完成建設住宅至少1萬5000個單位。

莫瑞諾谷市還有超過35%的土地待開發。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市還有超過35%的土地待開發。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市規畫開發世界物流中心。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市規畫開發世界物流中心。（記者啟鉻／攝影）

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