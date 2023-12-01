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莫瑞諾谷市府經理李惠豪 來自台灣

記者啟鉻／河濱報導
莫瑞諾谷華裔市府經理李惠豪。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷華裔市府經理李惠豪。（記者啟鉻／攝影）

河濱縣莫瑞諾谷市現任市府經理李惠豪（Mike Lee）是一位華裔專業領導者，管理經驗豐富，對城市項目開發充滿熱情。他說，莫瑞諾谷市具有城市發展三大優勢，未來居民人口會突破30萬人。

李惠豪於2015年自西柯汶那來到莫瑞諾谷市擔任城市開發部負責人，2019年獲任市府經理，也是目前南加內陸各城市中唯一華裔市府經理。他表示，現在城市發展很快，也有多項城市開發案。居民人口已經超過21萬人，亞裔占比約14%。在河濱縣居民人口數僅次於河濱市，該市發展迅速主要原因是三大優勢，包括發展空間大、地價優勢突出、各類人才豐富。

李惠豪出生在台灣，九歲時隨父母移民美國，他在加州波莫那州立理工大學（Cal Poly Pomona）取得都市規畫學士學位，並在拉汶大學（University of La Verne ）獲得了公共管理碩士學位。求學經歷為他的專業生涯奠定堅實基礎。

李惠豪先前在西柯汶那市的職業生涯歷練豐富，曾任項目經理、重建部經理、重建委員會助理和負責人等職務，對城市管理和發展有深刻的了解。

他擔任社區重建委員會華裔助理期間，充分發揮流利中文能力，成為不少華裔投資者在西柯汶那市開設企業的重要幫手。他成功將該市原本僅有的10%華人商家增加至近40%，並新增了700多個各類商家，創造了超過1000個工作崗位。

華裔 加州 亞裔

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