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洛杉磯住宅建設減少 華埠等區卻逆勢增長

記者趙健／洛杉磯市報導
最新報告顯示，洛杉磯市的房屋建設量較去年同期下降了5.3%。（記者趙健╱攝影）
最新報告顯示，洛杉磯市的房屋建設量較去年同期下降了5.3%。（記者趙健╱攝影）

最新統計顯示，洛杉磯市的房屋建設正在減少。根據房地產市場公司Hilgard Analytics的報告，今年1月至9月間，洛杉磯市共頒發了1萬1437個住宅建設許可證，較去年同期下降5.3％。

報告指出，在今年的前三季度，洛杉磯市頒發的建築許可證比去年同期減少了640個。若要達到與去年的1萬5621個住宅建設許可證水平，該市需在年底前發放4184個許可證。

利率、低就業…影響開發

報告分析指出，高升的利率、緩慢就業市場、勞工糾紛等因素，均對洛杉磯市的住宅開發造成了負面影響，開發商今年面臨的環境較不理想。

不過，報告同時指出，當前的下滑趨勢可能只是暫時的，洛杉磯房屋供應史無前例的緊張，是未來反彈的驅動力。「儘管利率可能會在一段時間內維持在高位，但其他導致許可證下降的因素可能會消失或得到緩解，使得洛杉磯住宅開發復甦。」

華埠等區前3季已超越去年

洛杉磯市住宅建設許可核發數量。（數據來源：房地產市場分析公司Hilgard An...
洛杉磯市住宅建設許可核發數量。（數據來源：房地產市場分析公司Hilgard Analytics、記者趙健╱製表）

相比大環境，洛杉磯某些地區今年的建築活動卻有所上升。代表華埠、西湖區（Westlake）和洛杉磯東北區的第1市議會選區，在今年前三季度共獲得了1049個住宅建設許可證，而去年同期僅為845個。代表鮑德溫山（Baldwin Hills）、克倫夏區（Crenshaw）和傑斐遜公園（Jefferson Park）的第8市議會選區，今年獲得2622個許可證，而去年為422個。代表韓國城和中城區（Mid-City）的第10市議會選區，今年獲得1712個許可證，去年的數量為1361個。代表好萊塢和回聲公園（Echo Park）的第13市議會選區，今年獲得1676個許可證，去年為1537個。

報告還指出，洛杉磯市在2015年頒發的住宅建設許可證數量最多，共1萬7648個；而在2010年的大蕭條期間，該市僅發出4471個許可證。

大洛杉磯去年排名第39

根據Apartment List之前發佈的報告，大洛杉磯地區去年在全美50個大都會區中的建築許可證發放量排名第39位，共批准建設2萬1500個新公寓和1萬1000個新獨戶住宅，即1000名居民擁有2.5個新房屋。

洛杉磯 利率 華埠

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