Fed紀要吹「鷹風」 不排除再緊縮

信用分數高於780的小額貸款利率。（劉艷秋提供）

11月20日當周房貸利率 與上周持平，30年期固定房貸利率仍維持在6.875%。聯準會 （Fed）21日公布的會議紀要顯示，聯準會並未釋放出未來可能降息 的訊號，反而認為應繼續謹慎行事，將利率保持在高點。

聯準會本月初再次決議將利率維持於5.25至5.50%區間不變，讓市場抱持對於加息周期已接近尾聲的樂觀預期；然而，新公布的會議紀要卻釋放出鷹派信號，強調通膨依舊高於目標，短期內無降息可能性。 截止21日發稿，芝加哥商業交易所 (CME) 的FedWatch工具顯示，交易員預測聯準會將於5月開始降息的機率已降至58%。

會議紀要顯示：官員在討論政策前景時，一致認為貨幣政策應保持足夠的「限制性」，以便隨著時間的推移讓通貨膨脹率回到2%的目標。 會議紀要中還提到，官員們認為金融體系的穩定面臨顯著風險，並指出「股票、住房和商業房地產的估值很高」。

數據方面，全國房地產經紀人協會 (NAR) 公布數據顯示，美國10月成屋銷售下滑4.1％，連降5個月，低於預期，且續創2010年以來最低水準。 專家分析，20年來最高的抵押貸款利率和房屋短缺迫使買家離開市場。

由於會議紀要傳出「鷹訊」，加上近日零售財報憂喜參半，美股四大指數21日全數收黑，結束了連續五個交易日的漲勢。