洛城2類獨棟住宅銷量 上月轉強

洛杉磯市高端住宅的10月購房協議簽約量在一年內首次出現增長。（取自pexels.com）

10月，洛杉磯 市場的房屋售出量和掛牌量延續全年的下降趨勢，但在庫存稀缺的部分市場，也出現一些好消息。根據經紀公司Douglas Elliman最新發布的月度報告，洛杉磯有兩類獨棟住宅的銷售量，出現了一年內的首次增長。

報告顯示，在洛杉磯市，價格在200萬至499萬元間的獨棟住宅，10月購房協議簽約量，與去年同期相比增加6.8%，比9月增加8%。100萬至199萬元之間的獨棟住宅的10月購房協議簽約量年增1.5%，但比9月減少2%。洛杉磯高端公寓的購房協議簽約量也有所增加，200萬美元以上的公寓購房協議簽約量年增高達31.6%。

報告分析指出，10月洛杉磯高端房地產市場的增長原因，是「富人的與眾不同」。奢華或高端市場的房屋銷售通常受抵押貸款利率 的影響較小——随著房屋價格上升，購房者對抵押貸款利率的關注逐漸減少。與此同時，一些買家已經適應高利率環境。

隨著利率上升，不少地區的房屋價格較一年半前有所下降，在有能力負擔月供的情況下，他們如今可享有價格更加優惠的房屋價格。因此，一些買家選擇買下房屋，待利率下降時，再進行重貸。

相比之下，洛杉磯房地產的整體市場情況仍不見好轉。洛杉磯市10月共簽署1853份房屋銷售合同，相比2022年10月的2022份，簽約量年減8.4%；相比9月的1991份下降了7.4%。

此外，新上市的獨棟住宅房源也少於去年10月，共有2240套新上市的住宅，相比2022年10月的2426套下降近8%，但較9月增加7.4%。