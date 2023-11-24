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加州20大城市房價 僅屋崙下跌

編譯林思牧／綜合報導
屋崙市最好區之一的克萊蒙區(Claremont) 。(谷歌地圖)
屋崙市最好區之一的克萊蒙區(Claremont) 。(谷歌地圖)

加州人口最多的20個城市，即使在當今房貸利率高踞的情況下房價仍在上漲，只有一個城市在下跌。有些房地產專業人士認為，屋崙(Oakland)房價獨跌，是因為犯罪事件太多造成許多潛在買家卻步。

網路地產商Zillow新公布的成交房價數據指出，屋崙的房價中間值從7月的79萬3000元跌到到10月的79萬1000元。雖然跌幅只有0.2%，但它是20個最大城市中唯一跌價的，因此看起來特別顯眼。在華人最樂於定居的一些城市，譬如爾灣(Irvine)與聖荷西，7月到10月房價都上漲了超過5%。

最近的一個星期天，東灣地產經紀人溫克勒(Daniel Winkler)在奧伯尼市(Albany)給一間上市屋做公開參觀(open house)，那天竟然有80多人來看房。同一天他的地產行在屋崙給四間房子做開放參觀，總共只有11人看房，其中一棟根本無人問津。

不過屋崙的10月份房價還是比加州整體的高些，房屋從上市到成交平均要21天，加州整體則是28天。但是比起屋崙鄰近郊區的許多城市，屋崙的房價表現遜色太多，譬如佛利蒙市(Fremont)和都布林市(Dublin)，從7月到10月8分別上漲了4.2%和3.9%，而且從上市到成交平均只有10天。

在屋崙市界內也出現分別，譬如克萊蒙區(Claremont)和林肯高地區(Lincoln Highlands)分別上漲了2.0%和1.4%，但比較接近屋崙最中央的聖巴布洛閘道區(San Pablo Gateway)和果菜與水濱區(Produce and Waterfront)卻下跌了2-3%。

溫克勒指出，目前的高利率讓很多想買房的人不敢進場，這些未得滿足的需求在將來利率開始下跌的時候，會促成房價大升。另外，即使利率不跌，當買家已經習慣高利率的時候，有些人也會開始進場。

溫克勒認為，歷史上屋崙比起其他城市的犯罪率本來就高，疫情大流行(pandemic)之後犯罪更加猖狂。雖然有些買家願意接受高犯罪率，但比較謹慎的人會另選地方買房，需求減低造成屋崙的房價獨跌。

屋崙 房價 利率

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