空汙、水汙、塞車 內陸都會區3大問題

開發的物流倉儲中心。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區在近年發展中，還面臨著三大嚴重問題，即空氣汙染 、水汙染和交通堵塞。這些問題對當地居民生活和環境生態都長期產生負面影響，綜合治理工作已經提升到政府議事日程中。

內陸都會區的空氣汙染主要來自當地汽車數量增加、工廠排放、建築活動的塵埃。使得內陸地區經常在空氣質量評比中位於末級。聯邦環保署（EPA）先前曾將河濱-聖伯納汀諾地區評為全美空氣汙染最嚴重的地區之一。

內陸地區水汙染問題也同樣嚴峻。聖塔安那河（Santa Ana River）和卡洪洩洪渠（Cajon Wash）水體中發現汙染物，而來自馬區空軍基地（March Air Reserve）和斯特林佛羅酸坑（Stringfellow Acid Pits)的汙染物已汙染了河濱部分地區地下水。上世紀90年代末，還發現了一種用於製造炸藥的化學物質滲入聖伯納汀諾地區地下水中，汙染面積不斷擴大。

交通堵塞也是內陸面臨的一個主要問題。大多現有高速路是在1970年代末完成，新的高速公路或公路改造計畫正在進行中或計畫中。