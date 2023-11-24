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空汙、水汙、塞車 內陸都會區3大問題

記者啟鉻／綜合報導
開發的物流倉儲中心。（記者啟鉻／攝影）
開發的物流倉儲中心。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區在近年發展中，還面臨著三大嚴重問題，即空氣汙染、水汙染和交通堵塞。這些問題對當地居民生活和環境生態都長期產生負面影響，綜合治理工作已經提升到政府議事日程中。

內陸都會區的空氣汙染主要來自當地汽車數量增加、工廠排放、建築活動的塵埃。使得內陸地區經常在空氣質量評比中位於末級。聯邦環保署（EPA）先前曾將河濱-聖伯納汀諾地區評為全美空氣汙染最嚴重的地區之一。

內陸地區水汙染問題也同樣嚴峻。聖塔安那河（Santa Ana River）和卡洪洩洪渠（Cajon Wash）水體中發現汙染物，而來自馬區空軍基地（March Air Reserve）和斯特林佛羅酸坑（Stringfellow Acid Pits)的汙染物已汙染了河濱部分地區地下水。上世紀90年代末，還發現了一種用於製造炸藥的化學物質滲入聖伯納汀諾地區地下水中，汙染面積不斷擴大。

交通堵塞也是內陸面臨的一個主要問題。大多現有高速路是在1970年代末完成，新的高速公路或公路改造計畫正在進行中或計畫中。

其它問題還包括住房和就業機會間不平衡。內陸都會區居民人口因房價較其它地區相對較能負擔而持續增加，但大多數高薪工作都集中在洛杉磯地區、聖地牙哥和橙縣。因此，許多人必須每天從內陸通勤到這些地區工作，有時甚至每單程就花費2小時，若使用公共交通工具時間還會更長。隨著人口的增加，這個問題必定會變得更加嚴重。內陸地區曾被評為全美通勤最不健康的地方，超越了全國其它大都會區。由於內陸駕駛呼吸著汙染空氣，車禍死亡率相對較高。

開發的寫字樓和物流中心。（記者啟鉻／攝影）
開發的寫字樓和物流中心。（記者啟鉻／攝影）
頻繁卡車貨運導致內陸空氣污染加劇。（記者啟鉻／攝影）
頻繁卡車貨運導致內陸空氣污染加劇。（記者啟鉻／攝影）
近年內陸養牛場逐漸被住宅、物流中心、寫字樓代替。（記者啟鉻／攝影）
近年內陸養牛場逐漸被住宅、物流中心、寫字樓代替。（記者啟鉻／攝影）

空氣汙染 大都會 就業

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