南加內陸房價穩定 但恐有變數

南加州的河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區代表著內陸帝國 (Inland Empire），是全美50個最大都會 區之一。近年來，由於人口遷移及經濟發展，當地房地產市場變化很大，日益繁榮。全美房地產專業機構對10月當地房市數據觀察，顯示內陸都會區房市相對比較穩定，價格上升較慢。但是，由於物流業持續擴張，影響居民生活，也或對房市造成負面影響。

根據realtor.com對全美前50個大都會區的房地產10月間市場數據統計，南加內陸帝國(Inland Empire）河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區，10月中間房價 58萬元，較比上一年同期上漲0.9%，每平方呎中間價較比上一年增加5.1%，年同比房屋上市數減少25.2%，新屋上市數比較上一年同期減少8.4%，住房在市場中位天數49天。

而洛杉磯 -長堤-安那罕都會區以上數據分別是：10月中間房價115萬9000元，較比上一年同期上漲23.3%，每平方呎中間價較比上一年增加11%，年同比房屋上市數減少23.1%，新屋上市數比較上一年同期減少2.6%，住房在市場中位天數44天。

數據表明，在全美最大都會區中，上市住房年中間價成長比例是5.5%，超過了全美平均水平。雖然所有大型都會區的上市價格都在平均上升，但部分地區與上一年價格比較增加較高，比如洛杉磯增加了23.3%，而較大的一些都會區在各區域的上市價格增長比例較低，上漲也較緩慢。

從南加州兩個大型都會區在10月間房市數據看，專業人士認為，內陸地區河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區和洛杉磯-長堤-安那罕都會區都呈現出房價上升趨勢，但相互存在一些差異。內陸市場相對穩定，價格上升較緩慢，而洛杉磯地區的市場則呈現明顯價格上漲，原因與住房供應緊缺和消費市場高需求有關。

作為全美最大都會區之一，內陸河濱-聖伯納汀諾-安大略都會區在住房市場發展方面有其特點。主要與經濟發展與人口遷移有很大關係。但由於內陸近年過於單純對物流倉儲的開發建設，人們開始關注單一開發所產生的負面影響。

近年來內陸都會區已從一個鄉村環境逐漸呈現郊區環境。由於人口增多，較早出現了很多所謂bedroom communities，意思是居民主要將這個社區當作「睡房」（bedroom）使用，而非他們日常工作和其它活動的主要地點。這樣的社區通常具有安靜、低密度的住宅區，而商業和工業區域則較少。很多居民駕車至少一個小時車程到另一個城市上班。這些居民所在城市儼然成了洛杉磯縣、橙縣及聖地牙哥縣的郊區城市。而居民之所以選擇這種生活方式，主要原因還是內陸有大量可負擔的住房，房價要比洛縣、橙縣便宜很多。不過，由於內陸人口逐漸增加，內陸都會區房價與其它地區房價差距逐漸縮小。

隨著內陸都會區人口穩步增加，獨立屋建設也急劇增多。低密度住宅開發也導致內陸帝國擴張，比如奇諾市、安大略市的許多奶牛場土地被業主出賣，開發成物流中心或住宅區。但由於內陸缺乏一個中心城市，這種開發變得缺乏有序規畫，有關機構幾年前曾對這種開發做了調查，將內陸列為全美最糟糕的開發地。尤其不斷增加的物流倉儲中心，令環保組織和當地居民頻繁投訴，抵制聲音愈來愈強烈，居民擔心由於物流業開發帶來的負面效果，對當地房市也會產生更多負面影響。