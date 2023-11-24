房市前線／翻新屋陷阱多 出手要謹慎

經過翻新後的房屋。（取自地產經紀）

華人 在美國居住置產，經常會遇到翻新屋（Flipping House ）。由於翻新屋是投資 者購買價格偏低住宅，然後通過翻新裝修，在短時間內盡快轉手獲利，並非自己居住，這類翻新屋在市場上常見。華人地產專家指出，華人若遇到翻新屋，即使價格很吸引人，似乎很搶手，但陷阱不少仍要小心。

什麼是翻新屋？華人社區也會經常遇到這樣的街邊小廣告：全現款購買二手屋。其實這種生意多半是翻新屋業者所為。他們以極低價格購買需要整修或改進物業，加以必要維修、裝飾和改善後，短時間內再以更高價格轉售，從中獲利，又稱投資客。其目標就是購買低價物業，然後通過提升物業價值和吸引力，再轉手賣出獲取利潤 。

資深地產經紀張元松指出，從事翻新房屋然後轉手獲利的業者，一定會對原先出售物業狠狠殺價。這些從事翻新房業者對不動產市場和房屋工程有一定知識。雖然轉手買賣可能賺取可觀利潤，但也伴隨風險，比如成本超支、市場波動及財務不穩定等因素。

作為買家，也就是投資已經完成翻新房屋的購房者，需要謹慎小心。資深地產經紀袁立功表示，要首先確認產權，是否還有債務問題。一般來說，用來翻修整新屋質量可能存在不同問題。雖然表面看起來裝修很漂亮，很吸引人，但內部隱藏的問題可能不會少。

所以，一定要找有資格的房檢師好好做一番檢查，比如隱藏起來的電路、瓦斯及排水管道，屋頂是否漏過水，是否消殺過白蟻。總是要將表面看不到的地方都認真檢查。此外，這棟翻新屋是否先前有過命案，是否種植大麻等，也會是觀察重點，購買前仔細研究一番。

地產經紀Sherry表示，華人若要購買翻新屋，還要求賣家出示所有加建項目是否獲得當地政府批准文件。如果一旦遇到違建，即使房價再誘人，買進之後會遇到各種麻煩。

其它注意事項還包括，要了解所購買的翻新屋所在市場趨勢，如價格變動、學區質量、社區生活設施和交通情況，確保有選擇一個有利的居住地點。同時對房屋保險及保修計劃做詳細了解，應對今後突發狀況。還有就是最好諮詢律師，確保交易符合當地法規，並確保購買者對房屋所有權和責任明確。