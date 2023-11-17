馬連縣獨棟住宅中位價 年減7%

根據縣估值辦公室公布最新數據，馬連縣今年9月份中位數房價跌為165萬元，同比跌幅為7%。(取材自馬連縣政府臉書)

儘管灣區房地產 市場整體價值上漲，馬連縣(Marin County)獨棟住宅中位價，一年內下跌近7%。

根據縣估值辦公室公布最新數據，馬連縣9月份房屋中位價為165萬元，低於2022年9月的177萬元、並遠低於去年4月及5月突破200萬元門檻，但高於今年8月房屋中位價151萬元。就房屋銷售數量來看，馬連縣9月份共有147筆獨棟房屋買賣交易，去年9月則為158筆。

數據顯示，馬連縣公寓(condominium)與聯棟(townhome)房屋市場9月份中位價為79萬元，去年9月則為87.5萬元。銷售數量則由2022年9月的61筆交易、減少至今年9月的45筆。

馬連縣特定地區9月份獨棟房屋交易數量，包括在蒂布倫(Tiburon)7筆出售、拉克斯波(Larkspur)8筆交易、密爾谷(Mill Valley)7筆交易。其他還包括蘇沙利度(Sausalito)3筆銷售、羅斯(Ross)3筆交易、柯德麥迪拉(Corte Madera)4筆交易；菲爾法克(Fairfax)4筆房屋交易、聖拉菲(San Rafael)18筆交易、聖安賽莫(San Anselmo)12筆交易、諾瓦度(Novato)共有31筆交易。

「加州房地產經紀人協會」報告指出，整個灣區9月份獨棟房屋中位價為130萬元，比去年同期上漲6.6%，但銷售量減少近24%。聖他克拉拉縣房屋中位價年漲9%至185萬元，名列九縣第一。蘇諾瑪縣(Sonoma County)中位價上漲5.3%至84萬8000元。納巴縣(Napa County)跌幅最大，下跌近11%至89萬元。舊金山房屋中位價下跌4.2%至158萬元。

較高貸款利率 持續帶給房市壓力。協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)表示，隨著貸款利率飆漲至新高，房屋銷售正受到考驗，並可能在未來數月呈現持平狀態。由於聯儲局可能長時間維持高利率，借貸成本高，房屋負擔能力將持續受到阻礙。

高利率處於23年來最高水平，阻擋部分潛在賣家出售房屋，導致供應緊張。「矽谷房地產經紀人協會」主席漢密頓(Jim Hamilton)表示，房屋庫存缺乏，並且情況不會很快改善。自2022年9月至今年9月，灣區房屋銷售減少23.7%。

待售房屋在市場停留時間不長，灣區9月份房屋平均在市場停留時間為14天，去年同期為26天。

去年，有部分買家選擇等待利率下降，但似乎不太可能發生。舊金山房地產經紀人羅伯斯(Jen Robles)指出，自去年以來，部分買家一直等待房價下跌，但遺憾的是，房價卻上漲了。聖縣房地產經紀人博拉(Ana Mernik Bohra) 則說，賣家也抱怨，儘管近幾個月價格反彈，但無法賣出利率低時的高價，賣家與買家都認為自己吃虧。