空汙規範 南加1400倉儲不達標

鑑於南加 州倉儲物流設施劇增引發的諸多環境生態問題， 南海岸空氣質量管理局（South Coast Air Quality Management District）最近表示，南加州 有近1400家物流倉儲設施沒有達到有關空氣環保標準，將予以整治規範。

南海岸空氣質量管理局自2021年以來一直實施倉庫清潔空氣規定，目的是消除來自港口運輸貨物的卡車柴油廢氣對南加州空氣質量的影響。柴油排放被證明與癌症、哮喘和其它健康問題有關，而南加以空氣質量不佳而聞名。特別是位於倉儲設施附近低收入 者和周邊弱勢社區居民受影響最為嚴重。

儘管法規受到環保人士支持，但商業團體擔心將導致損失就業，並抑制南加州經濟中強大而重要的物流業發展。從物流業區域的分析報告顯示，實施該法規可能需要投入高達9億7900萬元，且隨著倉儲使用清潔排放技術，從2022年到2031年將可能無法創造1萬1100個工作崗位。

然而，這一法規實施將帶來諸多對於環境的影響。可在2031年前減少1.5噸至3噸氮氧化物排放，可挽救150至300人的生命，並減少2500次至5800次哮喘發作，減少9000至2萬個工作日損失天數，更使得公共健康獲益，價值達12億元至27億元。

根據這一法規，大於10萬平方呎的倉庫可選擇支付一筆環保費用，用來購買清潔卡車、安裝電動車充電樁和清潔燃料基礎設施，以改善倉儲物流設施附近社區的環境。但是，自法規實施以來，2000家倉儲中有1400家不符合該法規。此外，約55%的倉庫未履行提交報告以證明遵守規範措施。