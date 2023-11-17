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科技業回暖 洛杉磯辦公室需求大增

記者趙健／洛杉磯市報導
美國主要城市辦公空間需求第三季度環比變化。數據來源：地產分析公司VTS。（記者趙健／製表）
美國主要城市辦公空間需求第三季度環比變化。數據來源：地產分析公司VTS。（記者趙健／製表）

疫情爆發以來，辦公空間的市場需求持續低迷；然而，洛杉磯市場出現了轉機。地產分析公司VTS最新統計發現，第三季度洛杉磯市場對辦公室的需求大幅增長，達到2021年6月以來的最高水平 。

科技行業對大型辦公空間需求的增加是主要帶動因素。

VTS透過租戶對辦公室的新增搜尋來計算市場需求指數（VODI）。 報告顯示，洛杉磯辦公室需求在第三季急劇成長，比上季高出32.1％，較去年第三季年增19.4％。 除2022年5月曾經出現非常短暫的需求高峰外，目前的水平是自2021年夏季疫苗接種以來的最高值。

洛市該領域需求指數是全美所有城市中最高的一個。報告分析，這主要是由於尋求5萬平方呎以上大型辦公空間的租戶激增。儘管之前的編劇工會罷工可能對洛杉磯的需求造成了一定的影響，但科技業的新增需求填補了這一缺口。

然而，洛杉磯市場的強勁表現是一個異常值。全國的辦公需求似乎已經趨於穩定，停留在疫情前水平的一半至三分之二之間。 報告稱，全國需求季減3.8%，但比去年成長6.3%。 其中，紐約市、波士頓和舊金山的需求在過去兩年中保持不變。西雅圖的情況最為嚴峻，辦公室需求較上季下降43.2%，較去年同期下降53.2%，僅為正常水平的五分之一。尋求5萬平方呎以上空間的租戶連續三個月「異常」下降。

報告指出，在勞動市場降溫和遠程辦公（Work-from-home）比例持平的環境下，雇主可能需要更少，甚至不再需要新的辦公空間。 遠程辦公研究（WFH Research）顯示，在美國十大主要都市，包括非辦公室型行業在內，遠程工作所占工作日比例最低為32.7％，自2022年11月起一直不斷上升。截至2023年8月，這一比例已增至34.3％。 回歸辦公室的趨勢似乎已經結束或至少暫停了。

另一方面，就業市場的降溫通常賦予了雇主更多的談判主導力，要求員工回到辦公室的權利理應更強，但數據呈現的事實卻並非如此，這也側面反映了遠程辦公可能成為常態。

「過去兩年辦公樓市場遭遇的情況很可能將持續發生。」VTS執行長Nick Romito透過新聞稿表示，儘管辦公空間市場在持續的逆風中顯示出復甦的跡象，但是否意味著市場將從疫情低谷反彈仍有待觀察。唯一積極的指標是，儘管存在就業市場降溫、聯準會加息等不利因素，但在過去兩年中，辦公空間的新需求仍然相當穩定。

第三季度洛杉磯市場對辦公空間的需求大增，研究表明主要由科技行業帶動。（記者趙健／...
第三季度洛杉磯市場對辦公空間的需求大增，研究表明主要由科技行業帶動。（記者趙健／攝影）

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