我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

巴沙迪那最大莊園 降價千萬求售

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
主臥室套間。（Paul Barnaby）
主臥室套間。（Paul Barnaby）

號稱「巴沙迪那最大的獨戶住宅」、距離豪華酒店漢廷頓Langham酒店（The Langham,Huntington Hotel & Spa, Pasadena）僅幾步之遙的「Knoll House」，從三年前的掛牌價4800萬元，降至3650萬元尋求出售，降價超過千萬元。

這座占地近3萬3000 平方呎的莊園曾是著名電視布道家吉恩·斯科特(Gene Scott) 的住所，包括一座主宅以及一個獨立的娛樂中心、Tiki酒吧、還有一個藝術畫廊。

該住宅最初由雪梨歌劇院建築師彼得霍爾（Peter Hall）於1900年代初為女繼承人、藝術收藏家和慈善家 Virginia Steele Scott 與受人尊敬的建築師 Myron Hunt 合作建造，後來由同樣著名的建築師 Gordon Kaufmann 擴建。

Scott 在 80 年代中期購買的，2005 年他因前列腺癌去世後，他的第三任妻子牧師Melissa Scott繼承了這塊土地。 空置幾年後，該處住宅於2011年以720萬元賣給了慈善家維達拉基斯(John Vidalakis)，後者花了7年時間翻新和修復了該場所。

該房產隱藏在圍牆和大門後面，位於一條僻靜的死胡同中，包括一座1萬2300平方呎的主屋、獨立的 2萬1000 平方呎娛樂中心，總共占地近 2.5 英畝，共有7間臥室，約21 間浴室，所有設施均配備豪華設施，從正宗的Tiki 酒吧和46座位電影院，到藝術畫廊和可容納2500 瓶酒的酒窖，還有配有壁爐和書架的木鑲板圖書館。

在殖民復興風格的主住宅內，宏偉的門廳裝飾著訂製的黑白大理石地板，通往多層起居空間，家庭房與美食廚房相連，廚房配有兩個中島、頂級 Miele 和 Wolf 電器、管家廚房和附帶的早餐室，而豪華主臥室則擁有雙步入式衣櫃和浴室。

獨立的三層娛樂空間由建築師 Ladd & Kelsey 在 1970 年代設計，透過商業級電梯和「秘密」地下隧道與主樓相連，包括會議室、休息室、餐飲廚房、拱廊、棋牌室、健身房和客房，以及前面提到的電影院、Tiki 酒吧和藝廊空間，位於兩層中庭。室外度假村風格的庭院則由大渡航平 (Kohei Owatari) 設計的禪宗花園、泳池和水療中心、地擲球場和火坑以及一系列適合戶外休閒和娛樂的場所組成。

內有藝術畫廊。（Paul Barnaby）
內有藝術畫廊。（Paul Barnaby）
「Knoll House」外觀。（取自Paul Barnaby）
「Knoll House」外觀。（取自Paul Barnaby）
可可容納2500 瓶酒的酒窖。（Paul Barnaby）
可可容納2500 瓶酒的酒窖。（Paul Barnaby）
用餐區。（Paul Barnaby）
用餐區。（Paul Barnaby）
客廳（Paul Barnaby）
客廳（Paul Barnaby）

電影院 健身 歌劇

上一則

洛杉磯10號公路提前到下周二開放

下一則

超矩陣電訊監控系統 協助防止犯罪發生

延伸閱讀

全加州城市人口 東洛杉磯減少最多

全加州城市人口 東洛杉磯減少最多
廚房紙巾 浴室也好用？搞定霉斑水垢 也有人嫌

廚房紙巾 浴室也好用？搞定霉斑水垢 也有人嫌
巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚

巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚
巴沙迪那動漫展登場 粉絲cosplay狂歡

巴沙迪那動漫展登場 粉絲cosplay狂歡
巴沙迪那動漫展週末登場 世界動漫迷盛會

巴沙迪那動漫展週末登場 世界動漫迷盛會
巴沙迪那兩建築 改建住商混合樓 距輕軌站不到一哩

巴沙迪那兩建築 改建住商混合樓 距輕軌站不到一哩

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺