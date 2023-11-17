巴沙迪那最大莊園 降價千萬求售

主臥室套間。（Paul Barnaby）

號稱「巴沙迪那最大的獨戶住宅」、距離豪華酒店漢廷頓Langham酒店（The Langham,Huntington Hotel & Spa, Pasadena）僅幾步之遙的「Knoll House」，從三年前的掛牌價4800萬元，降至3650萬元尋求出售，降價超過千萬元。

這座占地近3萬3000 平方呎的莊園曾是著名電視布道家吉恩·斯科特(Gene Scott) 的住所，包括一座主宅以及一個獨立的娛樂中心、Tiki酒吧、還有一個藝術畫廊。

該住宅最初由雪梨歌劇 院建築師彼得霍爾（Peter Hall）於1900年代初為女繼承人、藝術收藏家和慈善家 Virginia Steele Scott 與受人尊敬的建築師 Myron Hunt 合作建造，後來由同樣著名的建築師 Gordon Kaufmann 擴建。

Scott 在 80 年代中期購買的，2005 年他因前列腺癌去世後，他的第三任妻子牧師Melissa Scott繼承了這塊土地。 空置幾年後，該處住宅於2011年以720萬元賣給了慈善家維達拉基斯(John Vidalakis)，後者花了7年時間翻新和修復了該場所。

該房產隱藏在圍牆和大門後面，位於一條僻靜的死胡同中，包括一座1萬2300平方呎的主屋、獨立的 2萬1000 平方呎娛樂中心，總共占地近 2.5 英畝，共有7間臥室，約21 間浴室，所有設施均配備豪華設施，從正宗的Tiki 酒吧和46座位電影院 ，到藝術畫廊和可容納2500 瓶酒的酒窖，還有配有壁爐和書架的木鑲板圖書館。

在殖民復興風格的主住宅內，宏偉的門廳裝飾著訂製的黑白大理石地板，通往多層起居空間，家庭房與美食廚房相連，廚房配有兩個中島、頂級 Miele 和 Wolf 電器、管家廚房和附帶的早餐室，而豪華主臥室則擁有雙步入式衣櫃和浴室。