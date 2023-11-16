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億萬富豪之女售2650萬馬里布豪宅 白宮設計師打造

記者朱敏梓／洛杉磯報導
該處房產可以直接到達海灘。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
該處房產可以直接到達海灘。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

億萬富翁、底特律活塞隊老闆Tom Gores的女兒Catherina Gores，在購入洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的一處豪宅後，決定出售其位於馬里布（Malibu）的海濱住宅，該處住宅由歐巴馬白宮設計師史密斯(Michael S Smith)打造。

這位非營利組織EpiPals的聯合創始人正在以2650萬元的價格出售這座海濱住所，在不到兩年前，Catherina以略低於1700萬元的價格從已故的「歡樂單身派對」(Seinfeld，另譯「宋飛傳」) 執行製片人George Shapiro手中購入了這座房產。該處房產也開放租賃，每月租金為14萬5000元。

白色主調、帶有壁爐的客廳。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
白色主調、帶有壁爐的客廳。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

寬敞的用餐區。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
寬敞的用餐區。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

這座建於上世紀90年代的木質建築，最初由歐巴馬的白宮設計師史密斯打造，之後進行了更新。這棟房子坐擁5000呎的生活空間，共有四間臥室和六間浴室，整個房子都舖有硬木地板，配備有一個連接兩個車庫和前院的寬敞車道，還可以輕鬆通往後院的海灘。

車庫旁的一個門通往這座三層住宅的底層，客廳帶有壁爐，兩側嵌有拱形書架，以及通往一個適合戶外休息和娛樂的露台的法式門， 還設有熱水浴缸和內建燒烤設施。相鄰的廚房配備了一個橡木製島台，帶有葡萄酒冷藏室，一流的Wolf電器和寬敞的用餐區。

主臥可以俯瞰海景。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
主臥可以俯瞰海景。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

主臥室有浴缸和淋浴間。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
主臥室有浴缸和淋浴間。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

客臥。（地產攝影師Marc Angeles網頁）
客臥。（地產攝影師Marc Angeles網頁）

樓上一個寬敞的主臥室套房帶有一個小陽台，能夠俯瞰大海，以及一個設有更衣區、獨立浸浴浴缸和玻璃封閉淋浴間的浴室。

作為鉑金資本 (Platinum Equity)的創始人，Tom Gores顯然已經把他對房地產的熱愛傳給了他的女兒。 這位59歲的億萬富翁在Holmby Hills、馬里布、比佛利公園(Beverly Park)和他的家鄉密西根州（Michigan）都擁有豪宅，根據「富比世」報道，他的身價大約為81億元。

白宮 歐巴馬 租金

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