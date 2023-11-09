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勞雷爾峽谷莊園售259萬 安妮斯頓拍「六人行」曾住過

記者朱敏梓／洛杉磯報導
這座諸多名人曾居住的住宅剛剛掛牌，售價為259萬元。（SERGII DOLGYI）
這座諸多名人曾居住的住宅剛剛掛牌，售價為259萬元。（SERGII DOLGYI）

珍妮佛安妮斯頓 (Jennifer Aniston) 在拍攝《六人行》（另譯：老友記）時，曾居住在洛杉磯勞雷爾峽谷 (Laurel Canyon)的一棟住宅中，這棟住宅也被稱為「皇冠上的寶石」（The Crown Jewel），現在該處房產正在出售中，掛牌價259萬元。

室外有一個露台和游泳池。（SERGII DOLGYI）
室外有一個露台和游泳池。（SERGII DOLGYI）

這棟傳奇的勞雷爾峽谷莊園始建於 1936 年，多年來接待過不少好萊塢知名人物，這座山頂建築曾是演員兼製片人比奇·迪克森(Beach Dickerson) 和斯科蒂·鮑爾斯(Scotty Bowers ) 的長期住所。鮑爾斯於 2019 年去世後，此後房屋翻修專家科賓·伯恩森 (Corbin Bernsen) 和阿曼達·佩斯 (Amanda Pays) 夫婦接管了這裡，並對這裡進行了大規模翻修。

擁有玻璃落地窗的客廳。（SERGII DOLGYI）
擁有玻璃落地窗的客廳。（SERGII DOLGYI）

用餐區域。（SERGII DOLGYI）
用餐區域。（SERGII DOLGYI）

這座享有城市景觀的建築共有四間臥室和四間浴室，佔地不到6000平方呎，由多棟建築組成，分別是一座主屋、一座 A 形客房小屋、一座泳池別墅和一座坐落在泳池下方山坡上的平房。後者被暱稱為「El Nido de Nestor」，以其前租戶、奧斯卡獲獎者西班牙攝影師 Nestor Almendros 的名字命名。

「這處房產的與眾不同之處在於其低調的魅力，它被稱為勞雷爾峽谷皇冠上的明珠，但它仍然保持著悠閒、時髦的氛圍，吸引買家來到這個社區。」Compass 經紀人 Wendy Moore 在一份新聞稿中說道。

這座住宅帶有一座A字形的客房。（SERGII DOLGYI）
這座住宅帶有一座A字形的客房。（SERGII DOLGYI）

主臥室。（SERGII DOLGYI）
主臥室。（SERGII DOLGYI）

從內部來看，客廳和餐廳的空間採用大玻璃牆設計，可以俯瞰城市景觀，簡潔明亮的廚房採用了破局現代風的黑白棋盤地板。 在其他地方，質樸的木質A形客房小屋配有自己的小廚房和閣樓臥室。除了具有巧思的室內設計外，在室外還有一個游泳池和水療中心，周圍環繞著磚砌的露台。

擁有一張單人床的「El Nido de Nestor」小平房目前被用作辦公室或者工作室。

根據房產記錄，該住宅上一次出售是在 2020 年，售價為 200 萬元。 現在，只需花費不到 260 萬元即可購買這棟「皇冠上的寶石」。

鮑爾 奧斯卡 洛杉磯

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