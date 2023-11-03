醫療地產有需求 小心空置成本

聖蓋博耳鼻喉醫師姚壽南兩層樓的診所，近日吸引好萊塢攝製組來這裡取景拍戲。（圖：姚壽南提供）

疫情 後人們預防意識增強，對看病醫療需求增加，且華人 區不少華人醫師診所老舊，醫療地產市場潛力和需求提高。但是地產業者表示，開發醫療地產風險不小，不僅要當心空置率，且還要有足夠錢給租客醫師裝修。如果再發生疫情，醫療問診停擺又該怎麼辦。

在蒙特利公園市行醫多年的家庭醫師曾牧人新診所剛開業，他表示，華人區華人醫師的診所多數都比較老舊。

醫療地產是否頗具潛力？地產經紀Nina Hsu表示，疫情後人們的醫療需求增加，尤其是年輕人對健康更加重視，加上疫情期間很多人醫療活動改為線上，現在大家更喜歡去診所做各種檢查，醫療服務需求頻繁。

但是眾所周知，有財力和實力開診所的醫師多半行醫多年，其診所也使用多年，設備和環境多數比較老舊，因此就有一些醫師想顛覆傳統醫療診所思維，想找更新更好的地方，但又不能偏離現有區塊太遠，這就增加地產選擇的難度。如果在現有地方裝修又要歇業，這對醫師來說簡直是不可能完成的任務。

Nina Hsu說，像她的一個醫師客人在約7年前花300多萬買了在診所一個街區以外的地段，可以花很多時間慢慢裝修，不影響問診。但很多醫師無法做到。現在能獨立開診所的華人醫生年紀偏大，年輕醫生還在醫院大樓工作，醫師平日工作繁忙，自身根本無暇管新診所事情。

醫療地產不是地產屬性，本身還是商業地產，主要是看租金 價格。醫療大樓租金基本是5元1呎，還有1元的分攤費用，家庭醫生一般是在醫療大樓。現在華人區新的醫療大樓很少，他的一個客人有一塊地就在聖蓋博醫院旁邊，但是不敢蓋成醫療大樓。

主要原因為，他不確定會有多少人租，醫療用途的房租相對高，但同時還要給醫師租客一筆裝修費，且要滿足醫生不同種類的裝修需求。但是多久能把一個空的醫療大樓出租出去也沒有把握，如果再發生一次疫情，醫療停擺壓力不小。