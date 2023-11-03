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Fed暫不升息 市場等待鮑爾釋放信號

記者趙健／洛杉磯市報導

10月30日當周房貸利率較上周下降約0.125至0.25個百分點，30年期固定抵押貸款利率至7.5%。 自10月31日起，為期兩天的貨幣政策會議已經開始；市場預測聯準會（Fed）本次不會著手升息，但鮑爾(Jerome Powell)在加息決策公布後的講話將影響利率走勢。

市場普遍預測，因美債收益率高漲，本次Fed會議不會調整利率，外界目前更關注Fed是否會在下次會議上有所行動。 因此，鮑爾在加息決策公布30分鐘後的新聞發布會至關重要。雖然鮑爾不會直接透露未來的升息計畫，但市場將仔細解讀他的發言，尋找有關下一次加息決策的暗示。

專家指出，依據目前形勢來看，升息存在不確定性。 財經版面充斥著有關不斷上升的美債殖利率如何發揮抑制經濟成長的分析；但實際上，Fed正在通過出售新冠疫情期間購買的債券來推高債券收益率。從4月中旬至上周，Fed已出售了價值2800億美元的抵押貸款支持證券(MBS)，這直接決定了利率的走向。

股市方面，投資者對Fed本次暫停升息抱持樂觀情緒，但最新出爐的企業財報和地緣政治緊張情緒令他們擔憂。 美股已連續3個月下跌，道瓊、標普500和以科技股為主的納斯達克指數，自2020年3月以來，首次連續3個月下跌。

殖利率 升息 鮑爾

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