Fed暫不升息 市場等待鮑爾釋放信號

10月30日當周房貸利率較上周下降約0.125至0.25個百分點，30年期固定抵押貸款利率至7.5%。 自10月31日起，為期兩天的貨幣政策會議已經開始；市場預測聯準會（Fed）本次不會著手升息 ，但鮑爾 (Jerome Powell)在加息決策公布後的講話將影響利率走勢。

市場普遍預測，因美債收益率高漲，本次Fed會議不會調整利率，外界目前更關注Fed是否會在下次會議上有所行動。 因此，鮑爾在加息決策公布30分鐘後的新聞發布會至關重要。雖然鮑爾不會直接透露未來的升息計畫，但市場將仔細解讀他的發言，尋找有關下一次加息決策的暗示。

專家指出，依據目前形勢來看，升息存在不確定性。 財經版面充斥著有關不斷上升的美債殖利率 如何發揮抑制經濟成長的分析；但實際上，Fed正在通過出售新冠疫情期間購買的債券來推高債券收益率。從4月中旬至上周，Fed已出售了價值2800億美元的抵押貸款支持證券(MBS)，這直接決定了利率的走向。

股市方面，投資者對Fed本次暫停升息抱持樂觀情緒，但最新出爐的企業財報和地緣政治緊張情緒令他們擔憂。 美股已連續3個月下跌，道瓊、標普500和以科技股為主的納斯達克指數，自2020年3月以來，首次連續3個月下跌。