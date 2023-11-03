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舊金山PayPal承租大樓 出售價腰斬

編譯組／綜合報導
舊金山歷史建築大幅削價出售，但儘管這棟樓的今年交易價格、僅略高於2020年交易的一半，每平方英尺535元仍是舊金山近年來辦公物業的最高銷售價格之一。（取材自Google Map）
舊金山歷史建築大幅削價出售，但儘管這棟樓的今年交易價格、僅略高於2020年交易的一半，每平方英尺535元仍是舊金山近年來辦公物業的最高銷售價格之一。（取材自Google Map）

2020年，一棟位在甲骨文園區(Oracle Park)數個街口的六層磚木建築出售，這筆在疫情爆發最初幾個月期間的交易，曾備受注目。時至2023年，這棟由PayPal承租的13萬7600平方呎建築，再次售出。舊金山「Rubicon Point Partners」證實，已完成此筆約7300萬元的交易。

2020年7月，由世邦魏理仕(CBRE Global)投資人以1億4000萬元、收購地址位在123 Townsend大樓。儘管2023年交易價格、僅略高於2020年交易的一半，但每平方英尺535元、仍是舊金山近年來辦公物業的最高銷售價格之一。

「舊金山紀事報」報導，Rubicon共同管理合夥人瓦爾塔尼安(Ani Vartanian)敘述這筆交易為「關於舊金山與灣區的詮釋」(comment about San Francisco and the Bay Area)。灣區及舊金山具有強大彈性，目前正經歷困難時期，但終會走出困境，特別是透過地方政治層面的積極行動與公民參與。

瓦爾塔尼安透露，Rubicon之所以收購這棟大樓，是因為今年辦公室租戶需求，略有成長。去年，租戶需求約350萬平方英尺，現今租戶需求為550萬平方英尺。情勢正在積極發展中，儘管租戶需求不一定轉為實際租賃，但現是進入市場時機。

這項交易被認為是又一次折扣出售，與今年舊金山金融區其他三筆規模更大的辦公大樓交易情況相同，皆以大幅折扣進行交易。其中，今年9月巴洛阿圖投資人費爾德斯(Roger Fields)與旗下公司「Peninsula Land and Capital」、自富國銀行買下地址550 California St.空置的13層樓大樓，僅支付4000萬元。

123 Townsend大樓每平方英尺的售出價格較高，部分原因是該大樓73%租金仍由PayPal租用，儘管這家總部位在聖荷西的公司、已轉向混和工作模式並不再使用部分辦公室。

瓦爾塔尼安指出，除了所在位置之外，123 Townsend大樓與最近其他折扣售出的建築，最大區別在於有PayPal的租賃，擁有長期收入。PayPal租約將於2028年到期。該建築於1903年建成、1906年經歷舊金山大地震倖存，並於2000年進行全面整修。

根據「舊金山紀事報」報導，有消息人士透露，世邦魏理仕為賣方提供融資、允許買方分期付款，而非使用銀行或金融機構的傳統抵押貸款

房地產服務公司「JLL」北加州研究主任奎恩(Alexander Quinn)表示，這種類型融資，可能會推動價格上漲。由於目前購買辦公大樓融資難度高，銀行在向辦公大樓提供貸款方式變得極為保守，因此，擁有賣方融資的建築，更具市場價值。

舊金山 融資 貸款

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