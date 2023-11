舊金山PayPal承租大樓 出售價腰斬

舊金山歷史建築大幅削價出售,但儘管這棟樓的今年交易價格、僅略高於2020年交易的一半,每平方英尺535元仍是舊金山近年來辦公物業的最高銷售價格之一。(取材自Google Map)

2020年,一棟位在甲骨文園區(Oracle Park)數個街口的六層磚木建築出售,這筆在疫情爆發最初幾個月期間的交易,曾備受注目。時至2023年,這棟由PayPal承租的13萬7600平方呎建築,再次售出。舊金山 「Rubicon Point Partners」證實,已完成此筆約7300萬元的交易。

2020年7月,由世邦魏理仕(CBRE Global)投資人以1億4000萬元、收購地址位在123 Townsend大樓。儘管2023年交易價格、僅略高於2020年交易的一半,但每平方英尺535元、仍是舊金山近年來辦公物業的最高銷售價格之一。

「舊金山紀事報」報導,Rubicon共同管理合夥人瓦爾塔尼安(Ani Vartanian)敘述這筆交易為「關於舊金山與灣區的詮釋」(comment about San Francisco and the Bay Area)。灣區及舊金山具有強大彈性,目前正經歷困難時期,但終會走出困境,特別是透過地方政治層面的積極行動與公民參與。

瓦爾塔尼安透露,Rubicon之所以收購這棟大樓,是因為今年辦公室租戶需求,略有成長。去年,租戶需求約350萬平方英尺,現今租戶需求為550萬平方英尺。情勢正在積極發展中,儘管租戶需求不一定轉為實際租賃,但現是進入市場時機。

這項交易被認為是又一次折扣出售,與今年舊金山金融區其他三筆規模更大的辦公大樓交易情況相同,皆以大幅折扣進行交易。其中,今年9月巴洛阿圖投資人費爾德斯(Roger Fields)與旗下公司「Peninsula Land and Capital」、自富國銀行買下地址550 California St.空置的13層樓大樓,僅支付4000萬元。

123 Townsend大樓每平方英尺的售出價格較高,部分原因是該大樓73%租金仍由PayPal租用,儘管這家總部位在聖荷西的公司、已轉向混和工作模式並不再使用部分辦公室。

瓦爾塔尼安指出,除了所在位置之外,123 Townsend大樓與最近其他折扣售出的建築,最大區別在於有PayPal的租賃,擁有長期收入。PayPal租約將於2028年到期。該建築於1903年建成、1906年經歷舊金山大地震倖存,並於2000年進行全面整修。

根據「舊金山紀事報」報導,有消息人士透露,世邦魏理仕為賣方提供融資 、允許買方分期付款,而非使用銀行或金融機構的傳統抵押貸款 。

房地產服務公司「JLL」北加州研究主任奎恩(Alexander Quinn)表示,這種類型融資,可能會推動價格上漲。由於目前購買辦公大樓融資難度高,銀行在向辦公大樓提供貸款方式變得極為保守,因此,擁有賣方融資的建築,更具市場價值。