蒙市康斗建案動土 華人開發商打造

該項目由「CHATEAU GROUP USA 」及 「Greenstate Holding, Inc. 」共同打造。（記者朱敏梓/攝影）

位於蒙特利公園市 交通要道、緊鄰I-10高速公路的康斗項目「惠特莫爾別墅」（Whitmore Villas）經過六年的籌備，於10月28日（周六）宣布動土開工。該項目由華人 地產商開發、華人建築師打造，希望能為蒙市帶來全新的地標性建築。

「Whitmore Villas」康斗項目位於New Avenue和Whitmore Street東南角，地址為126 North New Avenue，由「CHATEAU GROUP USA 美國莊園集團」及 「Greenstate Holding, Inc. 投資 公司」共同打造。

這塊佔地 2.8 英畝的土地曾經是一所小學的所在地，現在將開發成康斗社區，該項目將由 11 棟獨立的兩層建築組成，共有63 套兩房和三房住宅，並配有 166 輛車的停車場。建築平面圖描繪了一系列西班牙殖民復興風格的建築，圍繞著私人街道、步道和綠地。該項目預計於2025年完工，耗資3900萬蓋建63套住宅，還配備大量的綠化面積及公共使用的活動空間，包括狗公園、帶餐廳的戶外廚房、蔬菜花園等。

Greenstate Holding, Inc. 投資人姜先生表示，自己從事房地產已經近30年，在6年前買下了這塊地，經過報批、拆遷等環節，終於看到它開工了，希望這個社區也能夠為蒙市帶來更多色彩。