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蒙市康斗建案動土 華人開發商打造

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
該項目由「CHATEAU GROUP USA 」及 「Greenstate Holding, Inc. 」共同打造。（記者朱敏梓/攝影）
該項目由「CHATEAU GROUP USA 」及 「Greenstate Holding, Inc. 」共同打造。（記者朱敏梓/攝影）

位於蒙特利公園市交通要道、緊鄰I-10高速公路的康斗項目「惠特莫爾別墅」（Whitmore Villas）經過六年的籌備，於10月28日（周六）宣布動土開工。該項目由華人地產商開發、華人建築師打造，希望能為蒙市帶來全新的地標性建築。

「Whitmore Villas」康斗項目位於New Avenue和Whitmore Street東南角，地址為126 North New Avenue，由「CHATEAU GROUP USA 美國莊園集團」及 「Greenstate Holding, Inc. 投資公司」共同打造。

這塊佔地 2.8 英畝的土地曾經是一所小學的所在地，現在將開發成康斗社區，該項目將由 11 棟獨立的兩層建築組成，共有63 套兩房和三房住宅，並配有 166 輛車的停車場。建築平面圖描繪了一系列西班牙殖民復興風格的建築，圍繞著私人街道、步道和綠地。該項目預計於2025年完工，耗資3900萬蓋建63套住宅，還配備大量的綠化面積及公共使用的活動空間，包括狗公園、帶餐廳的戶外廚房、蔬菜花園等。

Greenstate Holding, Inc. 投資人姜先生表示，自己從事房地產已經近30年，在6年前買下了這塊地，經過報批、拆遷等環節，終於看到它開工了，希望這個社區也能夠為蒙市帶來更多色彩。

「惠特莫爾別墅」項目在10月28日舉行了動土典禮，蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）和饒影凡（Yvonne Yiu），亞凱迪亞市前市長鄭博仁（Paul P. Cheng）、副市長高卿（Michael Cao）、前市議員戴守真（Sho Tay）等民選官員來到現場，蒙市特別為該項目頒發了感謝狀。

「惠特莫爾別墅」將建造63戶康斗。（Whitmore Villas）
「惠特莫爾別墅」將建造63戶康斗。（Whitmore Villas）
該項目平面規劃圖。（Feng Xiao Architect, Inc.）
該項目平面規劃圖。（Feng Xiao Architect, Inc.）
「惠特莫爾別墅」項目動土開工。（記者朱敏梓/攝影）
「惠特莫爾別墅」項目動土開工。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市市議員饒影凡（左一）、黃泰平（左三）、吳紹榮（右一）為該項目負責人頒發感謝狀...
蒙市市議員饒影凡（左一）、黃泰平（左三）、吳紹榮（右一）為該項目負責人頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
項目位於New Avenue和Whitmore Street東南角。（記者朱敏梓...
項目位於New Avenue和Whitmore Street東南角。（記者朱敏梓/攝影）

投資 華人 蒙特利公園市

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