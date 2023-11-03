羅斯密商住用地 現金815萬成交

羅斯密市一處2英畝商住混合開發用地，日前以815萬元的價格成交。（取自商業不動產機構Loopnet）

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）一處2英畝商住混合開發用地，在上市不到兩個月後以815萬元的價格成交，買家以全款現金支付。

該地塊位於山谷大道的中心，北鄰Lorica街，東臨天普 市大道，供由12個相連的地塊組成，總面積約2.06英畝。 土地上還包括約1萬8923平方呎的商住混合建築。

該地塊所屬羅斯密市C-3分區，允許進行中小規模的商業開發，包括用於零售、辦公室、服務性的房屋。該地塊擁有住宅和商業混合用途開發覆蓋層（Residential/Commercial Mixed-Use Development Overlay）許可。據總體規劃描述，所有者可在該房產開發密度為每英畝60套住宅、商住比例為75%至25%的項目。此外，該市支持居住與工作相結合的設計理念，以及戶外用餐區的開發。

據賣方顧問NAI Capital資料顯示， 這處開發用地在上市不到兩個月，就以全款現金成交。買方是一家名為Cat Home LLC的公司，賣方是一個家族信託公司。

NAI Capital介紹，在這塊2.06英畝的土地上，有開發100多戶公寓的潛力。 目前土地上的房產已經全部出租，租金 收入可作為開發階段的持有成本，這樣的資產對買家極具吸引力。

NAI Capital執行長Ryan Campbell表示，整個聖蓋博 谷的大型土地組合的價格都創下了歷史性高價，尤其是那些被劃為混合用途的土地。目前此類房產供不應求。