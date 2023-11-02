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電視秀主持人艾倫又賣豪宅 4個月轉手翻倍

記者趙健／綜合報導
「龐貝宮」佔地8英畝，建於1919年，是該地區少見的單層莊園。（奢侈品經紀公司James Edition）
「龐貝宮」佔地8英畝，建於1919年，是該地區少見的單層莊園。（奢侈品經紀公司James Edition）

「艾倫秀」主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)，不僅主持的節目廣受觀眾喜愛，在房產投資方面也獨具慧眼。 她和妻子最近將一座豪華莊園掛牌出售，價格相較四個月前的購入價增加了一倍多。

據地產網站Robb Report報道，該房產位於南加名人聚集地聖塔巴巴拉縣（Santa Barbara County）的蒙特斯托（Montecito），今年6月剛剛被這對好萊塢明星夫婦以2250萬美元的價格收入囊中，在經過四個月的翻修後，這棟豪宅再次被掛牌出售，但價格已漲至4650萬美元。

莊園隱藏在一扇巨大的鐵門和0.25哩長的車道盡頭。（奢侈品經紀公司James E...
莊園隱藏在一扇巨大的鐵門和0.25哩長的車道盡頭。（奢侈品經紀公司James Edition）

主體結構為「經典的羅馬庭院住宅」。（奢侈品經紀公司James Edition）
主體結構為「經典的羅馬庭院住宅」。（奢侈品經紀公司James Edition）

這座佔地8英畝的莊園建於1919年，取名為「龐貝宮」（ Pompeiian Court）。 它隱藏在一扇巨大的鐵門和0.25哩長的車道盡頭，入口處有一個被橄欖樹環繞的圓形停車場。 這座富麗堂皇的主體結構被描述為「經典的羅馬庭院式住宅」，在2000年前後經過全面的改造，艾倫狄珍妮絲購入後，對其進行整修升級，增添了簡約舒適的現代風格。

與蒙特斯託的許多年代悠久的豪宅相比，「龐貝宮」是一座少見的單層莊園。莊園內所有的房間均通往中央庭院，庭院內有多個羅馬柱，並裝有戶外壁爐取暖設施。 在主屋的周圍，散佈著四棟附屬建築——兩間客屋、一間池畔小屋和一間藝術工作室。

艾倫狄珍妮絲的改造為「龐貝宮」增添了簡約舒適的現代風格。（奢侈品經紀公司Jame...
艾倫狄珍妮絲的改造為「龐貝宮」增添了簡約舒適的現代風格。（奢侈品經紀公司James Edition）

莊園內的戶外場地包括精心修剪的樹籬和草坪、義大利柏樹、古老的橡樹和桉樹，還有一個霞多麗（Chardonnay）葡萄園，以及多個大型噴泉。 莊園內的游泳池和全尺寸網球場，都被安排在遠離主屋的位置。

艾倫和妻子是好萊塢著名的「炒房夫婦」，多年來一直熱衷於南加地區的豪宅投資。 近年來，她們將「翻屋」（Flip house）事業的重點轉移至聖塔芭芭拉地區。 據「建築文摘」(Architectural Digest）報道，艾倫早在2013年就以2650萬元買下了該地區一棟豪宅，並在五年後以3400萬的價格轉手。 之後的十年裡，艾倫夫婦多次「翻屋」獲利，房屋買家多為好萊塢明星、商界名流。 如果「龐貝宮」最終以掛牌價成交，將成為這對夫婦名下收益率最好的房產投資之一。

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