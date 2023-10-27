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新移民找尋學區房 多做功課避踩坑

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人新移民購買學區房，要詳細了解避免踩坑。（記者啟鉻／攝影）
華人新移民購買學區房，要詳細了解避免踩坑。（記者啟鉻／攝影）

據部分南加地產經紀最近反映，來自中國的房產買家或投資人開始回流，諮詢南加購房事宜，而且對房價抗跌較強的學區房也頗感興趣。資深華裔地產經紀認為，新移民選擇學區房要做好詳細了解，避免踩坑。

據「LA Real Estate Forum」不久前引自加州Douglas Elliman地產公司地產經紀的話說，近期來自外國買家，包括中國、俄羅斯、烏克蘭、加拿大等國家的買家，頻頻致電諮詢購房事宜。

這個跡象顯示中國購房者及投資人開始回流。而一些華人地產經紀也表示，一些中國買家最近抵達南加，在旅遊逛景區同時，也留意諮詢看房，有的因為有子女上學，對學區房尤其了解詳情。

華人資深地產經紀袁立功表示，南加地區華人居民集中社區優秀學區包括，聖瑪利諾學區、亞凱迪亞學區、核桃谷學區、爾灣學區等，學區住宅價格不菲，房價在百萬元以上。選擇住宅時，要首先留意住宅位置是否在選擇學區內。有時學校雖然是所屬學區，但由於地理位置劃分，住宅卻不屬於這個學區。同時還要留意社區所處環境，附件便利設施、交通及安全性等，生活方面的需求也很重要。

袁立功指出，有些城市建市較久，學校所屬學區劃分比較穩定，但對於新開發社區，由於居民人數增加，社區逐漸擴大，就會導致學校劃分到哪個學區出現變化。所以必須諮詢詳細。由於有些事情並不是每個地產經紀都了解清楚，就需要多了解，避免辦完住宅交易手續後，發現住宅位置，並非屬於自己當初選擇的優良學區。

袁立功說，此外，還要考慮學區房的未來增值潛力。需要留意當地房價趨勢及未來基建計畫。比如若一部分出租的話，月租金多少。這樣有助於做長遠投資考量。

袁立功認為，在房市不景氣形勢下，學區房價格抗跌性較強。普通地區房價可能下降三成或六成，但華人區學區房價下跌僅有大約20%左右。而且一旦房市回暖，學區房價上升明顯，所以相對較多的購房者或投資者都會在購房時首先考慮學區房。

資深地產經紀陳啟志也表示，現在社區治安案件多發，如果選擇的學區房與警局較近距離，會增加購房者更多安全感。同時一旦發生案件，警員也可快速到達嚇阻罪犯。

學區 房價 投資

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