用地短缺 住宅開發速度追不上需求

南加州很多城市，居民會發現新開發住宅數量近年來都有明顯增多，卻仍無法滿足市場。(本報資料照)

在南加州 很多城市，居民會發現新開發住宅數量近年來都有明顯增多，卻仍無法滿足市場，但現在更棘手的是，住宅開發商面臨新問題，就是規劃住宅用地出現短缺，導致建商在各地尋找土地建造住宅時遭遇困難。

根據Zonda公司提供的指數顯示，南加 州規劃住宅用地不足。Zonda是全美房地產行業數據、分析和諮詢服務公司，不久前發布住宅用地供應指數。該數據使用先前不動產和人口統計數據，追蹤可用於建造新住宅的土地數量，並將該庫存與研究公司認為的理想供應水平相比較。

按照Zonda發布的數據，以洛杉磯縣和橙縣 為例，住宅開發商擁有了多出47％的土地，數字雖嚇人，但這一供應僅為Zonda對當地需求期望值的35％。而聖地牙哥縣的規劃住宅用地供應增加了61％，但僅為Zonda認為正常水平的29％。

住宅開發土地短缺迫使建築商在土地收購方面另闢蹊徑。當然，建商可以從綜合規畫社區的開發商購買現成的土地。但這是一種推升成本的方法，房價要下來很困難，也因此通常在這類社區會開發超百萬元高檔住宅，但對於大多數消費者來說，這些高檔住宅並非市場上最迫切需求的。

或者，建築商可以購買未開發的原始土地或老舊的、未充分利用的物業，然後進行項目的審批以及施工前的平整和準備工作。但這同樣需要耗费大量時間和精力。如何解決住宅開發用地不足問題，房建公司Trumark Homes的做法，是當前一些開發商採取的策略。

在橙縣Mission Viejo，該建商於2020年12月購買了El Toro Road附近的山坡地，只是該地需要花精力去規畫和進行土地平整，同時住宅建成時間及銷售也要延後，不過辛苦開發收穫滿滿，新開發社區Saddleback Place的91個聯排別墅銷售，直到2023年2月才開始，短短半年內，已經簽了44個單位的銷售合同。

在聖伯納汀諾縣奇諾岡市，該建商購買了130畝的未開發丘陵坡地，用於建造Shady View社區的159套獨立屋。該住宅開發項目需要大規模宅基地平整工作後才能開始建設。

從Trumark Homes購地軌跡可以看到，山坡地和已平整完成的土地可加速開發案的時程，不過，這當然是對開發商而言，從整體市場來看，土地仍未大幅增加，也因此，要寄望蓋得又快又多的新住宅解決供應不足問題，可能還要再等等。