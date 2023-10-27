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買氣弱 舊金山豪華公寓市場降溫

編譯組／舊金山綜合報導
舊金山豪華公寓市場正在降溫，卻是購買好時機。（美聯社）
舊金山豪華公寓市場正在降溫，卻是購買好時機。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，舊金山的公寓市場相關人士一致認為，在需求減弱、供過於求的情況下，該市的高級公寓市場正在向有利於買家的方向轉變，這是過去五年來數以百計的新豪華公寓湧入舊金山的結果。

然而，與前幾年相比，舊金山最新、最豪華的市中心公寓卻少有人問津。比如，在One Steuart Lane的120套公寓中，有一半以上（共79套）仍然空置。

與其他類型的住房相比，豪華公寓的交易時間較長，這並不罕見，因為業主有能力堅持不出售，直到找到理想的定價。但那是在疫情發生之前，那時還沒有那麽多的豪華產品可供選擇。舊金山房地產經紀人巴沙姆（Mike Basham）認為，舊金山市場在疫情之前湧入大量新的豪華單元有幾個原因：利率處於 「歷史最低點」，以科技為主導、以市中心為中心的當地經濟十分強勁，令國際資金湧入舊金山和其他城市地區。

但自那以後，情況發生了很大變化。舊金山最近面臨的經濟不利因素包括利率上升，使得業主很難再融資或繼續償還抵押貸款債務。外國投資似乎也在某種程度上從舊金山撤退了：疫情的發生讓他們非常沮喪；四年來中美關係的緊張，中國政府嚴禁資金出境，舊金山本身面臨的挑戰也使外國投資雪上加霜。根據全美房地產經紀人協會公布的數據，2023年國際買家在全國範圍內購買的房屋數量創下了14年來的新低。

在這座城市最令人垂涎的一些公寓樓群裡，尤其是市中心的公寓樓，大量空置的情況正變得越來越普遍。如果市場沒有改善，一些樓宇業主可能會因為抵押貸款到期而被迫放棄房產。但公寓市場對買家來說卻遊刃有余，「我認為人們正在貨比三家，」Avery公寓開發商RelatedCalifornia負責人維特（Matthew Witte）稱，他個人認識一位有意搬到舊金山的買家，正在考慮投資Avery公寓，但最終選擇了另一棟樓。

舊金山 疫情 投資

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