加州公寓月租 高出全美43% 聖地牙哥Carlsbad市4年暴增44%

圖為河濱市中心用於出租的高檔集合公寓MARK。(記者啟鉻／攝影）

加州 公寓房客目前平均支付的月租金 ，要比全美平均高近43%。專業人士認為，隨著全美公寓租金普遍上漲，這種差距正在縮小。調查顯示，近四年來，南加州有三個城市租金漲幅居全美前列，其中內陸奇諾市(Chino)榜上有名，上漲41%。河濱資深地產投資 專家李恩慶認為，原因與人口遷移、通膨及房屋租賃市場供需變化有關。

新冠疫情改變人們生活和工作方式，以及經濟狀況。雖然不排除少數地區租金下降情況，但租金上漲成為全美趨勢，加州尤其如此。公寓租房網Apartment List數據顯示，加州70個主要城市中，有38個城市四年來的租金增長，超過全美平均21%的水平。

橙縣紀事報統計，相比疫情大流行前的2019年，加州有三個城市租金漲幅最大，全部位於南加州。其中聖地牙哥縣兩個城市，Carlsbad市公寓月租金為3187元，相比2019年上漲44%，還有該縣的Escondido市公寓月租金是2220元，上漲41%，聖伯納汀諾縣奇諾市為2403元，上漲41%。橙縣紀事報專欄作者蘭斯納（Jonathan Lansner）認為，租金上漲與居民遷移出中心大城市有關。

不過，也有部分加州地區租金在下降。相比2019年，加州有八個城市租金下降，其中三個降幅最大城市均在北加灣區，如奧克蘭（Oakland )月租金1571元，下降19%，舊金山（San Francisco）為2203元，降幅16%，山景城（Mountain View）是2504元，下降8%。

據報導，2023年夏季，加州月平均租金是1958元，僅次於夏威夷，據全美第二位；而同期全美房客平均月租金為1369元。換句話說，與全美平均月租金相比，加州房客支付的租金高出約43%；加州公寓租客，每月要比全美平均支出多589元房費，一年大約是6000元。

南加內陸包括河濱縣和聖伯納汀諾縣，以集合公寓為例，雖然近年租金漲幅遜於橙縣、聖地牙哥縣、聖塔芭芭拉縣，以及范杜拉縣等地，但也吸引投資者看好其升值潛力，不少集合公寓被投資者超億元收購，重新裝修增加設施後再出租。