職棒球星厄普頓出售新港灘豪宅 680萬掛牌

該住宅位於「紐波特比奇自然公園」附近的Dover海岸社區。（摘自Compass網頁)

美國職棒大聯盟（MLB）天使 隊的外野手賈斯汀·厄普頓（Justin Upton）最近出售其位於新港灘（Newport Beach）的現代風鄉村別墅，掛牌價為680萬元。

記錄顯示，厄普頓和他的妻子阿什利（Ashley）在2020年春天為這座住宅支付了470萬元，這處住所最初由建築師蘭德爾·庫姆斯(Randall Coombs) 設計，後來由總部位於Scottsdale的DeCesare Design Group重新設計。這座白色木面結構於2019年竣工，在近6000平方呎的起居空間中共 有5間臥室和7間浴室，配有再生橡木硬木地板、Lutron的照明裝置和裝飾有實心橡木踏板的浮動樓梯。

現代風客廳。（摘自Compass網頁)

這棟三層樓的房子坐落在「紐波特比奇自然公園」（Upper Newport Bay Nature Preserve）附近的Dover海岸社區，佔地約四分之一英畝，進門是一間帶壁爐的下沉式客廳，滑開穀倉門，一間舒適的書房映入眼簾，家庭活動室和用餐區連接著配有熔岩石檯面和Thermador 電器的美食廚房。

帶壁爐的下沉式客廳。（摘自Compass網頁)

樓上的豪華主臥室配有壁爐、休息區、私人陽台、步入式衣櫃，以及配有雙梳妝台、浸泡浴缸和獨立淋浴間的水療式浴缸。下層是一個客製化的玻璃酒窖，以及一個環繞聲放映室，兩側是一個配備啤酒糖霜、製冰機、冰箱和爆米花機的全套吧台。

寬敞明亮的主臥室。（摘自Compass網頁)

戶外露台。（摘自Compass網頁)

在戶外，草坪覆蓋的後院設有一個寬敞的露台，非常適合戶外娛樂，配有內置燒烤設施和火坑，並且根據清單，有足夠的空間來添加游泳池。房屋前面還有一個附屬的三車位車庫。

36歲的厄普頓於2022 年成為自由球員。高中畢業後，他在2005年選秀中被選為選秀狀元，並於2007年在亞利桑納響尾蛇隊開始了職業棒球生涯，他曾四次入選全明星隊，並獲得三項銀棒獎。