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聖蓋博5層住商大樓 建案審核

記者王若然／聖蓋博報導
該建案建成後將提供近百個住宅單位以及超一萬呎的商用空間。（取自聖蓋博市府）
該建案建成後將提供近百個住宅單位以及超一萬呎的商用空間。（取自聖蓋博市府）

近日，聖蓋博市規畫委員會對一項大型商住混合建案進行審核。該建案南臨10號公路，建成後將提供近百個住宅單位以及超1萬呎的商用空間。

根據聖蓋博規畫委員會（city planning commission）資料，這棟建案高五層，由Via Del Mar公司開發。建案位置就在10號公路以北，Del Mar Avenue1975號至1985號地段，占地約4萬880呎。建案由三個地塊組成，其中兩個目前為一家汽車修理廠，另外一塊目前為居民房。大樓動工時，汽車修理廠和民宅將全部拆除。

該建案為五層大樓，包含94個住戶單位，其中八戶為低收入出租房。還有四個單位用於工作或生活房。大樓提供兩個商用空間，共有1萬3127呎。設有兩層地下停車場。住戶單位中，每套房子面積在707至1829呎不等，戶型包含一居室至三居室，1.5個浴室至4.5個浴室。車道有兩個，分別位於Glendon Way和South Del Mar Ave。地面以及兩層地下停車場均有停車位，共計195個。

根據加州和聖蓋博市法律，建商可以用提供可負擔房屋，換取設計上優惠。該建案提供八個面向低收入家庭的住房，換取兩項設計上的優惠，分別為由原來的兩層樓變為五層樓、增加23%建築密度，由原來的77個住宅單位變成94個。

該建案的地理位置十分優越，在Del Mar大街和10號公路交叉口西北部，下高速進入聖蓋博的入口處，可以步行至繁華的全通廣場以及其他商業廣場。目前該地段周邊公寓一居室租金為2000元左右。

聖蓋博市沿著Valley大道和Del Mar大街的商業區，近幾年的新建案可謂遍地開花。包括今年年初破土動工的大型新樓盤「太平洋廣場商住兩用多功能項目」（Pacific Square Mixed-use Project），占地約為5.85畝，包括243個康斗住宅；還有Valley和Del Mar大街交叉口東西兩側大型建案也完成在即。其中一個是酒店住宅商業混合建案，為Curio酒店以及87個康斗屋和超過3萬呎的商業用地。

該建案鄰近10號公路，可步行至商業中心，十分便利。（谷歌地圖）
該建案鄰近10號公路，可步行至商業中心，十分便利。（谷歌地圖）

聖蓋博 低收入 加州

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