我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

調查：灣區買房者 首付多靠家人

編譯組／綜合報導
根據聯邦數據與房地產專業人士指出，擁有聯邦支持貸款的灣區買房者中、有很大一部分是由家人金援協助購屋。（Getty Images）
根據聯邦數據與房地產專業人士指出，擁有聯邦支持貸款的灣區買房者中、有很大一部分是由家人金援協助購屋。（Getty Images）

根據聯邦數據與房地產專業人士的分析，擁有聯邦支持貸款灣區買房者中，有很大一部分是由家人金援協助購屋的。「舊金山紀事報」針對貸款計畫數據分析顯示，今年1-8月期間參加聯邦住房管理局(Federal Housing Administration，簡稱FHA)計畫的灣區貸款人當中，約有28%自家人獲得房屋頭期款，高於全國同期比例25%。

研究顯示，隨著美國各地房價攀升，全國很大比例買房者運用來自家人現金贈與或遺產，支付頭期款。房地產專家指出，特別是在灣區昂貴房市，許多首次買房者都須倚靠家庭協助。部分人士相信，這種現象可能加深沒有家庭資金資源潛在買家，以及擁有家人金援買家之間的差距。

柏克萊加大特納住房創新中心研究顧問瑞德(Carolina Reid)表示，事實是出現能夠支付更多資金在住房上的特定買家，可能導致賣家排除無法支付更多款項的買家。

自2015年開始的大部分時間，有超過30%經由FHA計畫貸款買房的借款人，表示獲得家人金援。此一比率於2023年上半年降至28%，部分專家認為，其與利率上漲有關。

FHA貸款計畫為協助信用不佳或沒有信用資格貸款者，也可獲得貸款。Redfin首席經濟學家費爾維瑟(Daryl Fairweather)表示，若親人有資金可協助，FHA借款人可能會在貸款利率上升之前買房。她解釋說，近期有家人金援房屋頭期款的比例下降，可能意味著預期買家正在退縮。

數據指出，家人金援購屋的情況，在灣區各地並不一致。今年截至8月份，FHA獲得最近數月的資料顯示，灣區家人金援貸款在阿拉米達縣最常見、約占購房交易比率35%。

因為FHA計畫對獨棟房屋貸款限額約為110萬元，因此很少可在舊金山等昂貴房市使用。舊金山只有21筆FHA貸款，在灣區九縣排名倒數第二，馬林縣則位居末座。

資深貸款人員葛洛夫(Raymond Glover)表示，數據可能低估灣區買房者自家人獲得金援的總體比率。他估計，與他合作的年輕買房人士中，有60-80%獲得親友部分資金協助，「幾乎每筆交易都有家庭金援。」他說，最近一項交易中，買家自父母金援200萬元支付購買250萬元房屋。

但並非每個家庭都有經濟能力可提供下一代買房支援。瑞德指出，在生活成本較高的地方，支援孩子購屋能力正在導致新的不平等，特別是族裔方面。費爾維瑟認為，由於房價太高，頭期款已成為一個大型障礙。

貸款 灣區 舊金山

上一則

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

灣區駕車衝擊店面搶劫成趨勢 Dior劫犯被審前羈押

灣區駕車衝擊店面搶劫成趨勢 Dior劫犯被審前羈押
租約到期 Philz Coffee金山創始店熄燈

租約到期 Philz Coffee金山創始店熄燈
參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架
全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9
以哈戰爭持續 灣區兩派民眾示威

以哈戰爭持續 灣區兩派民眾示威
史島槍枝回購 共收繳十幾把槍

史島槍枝回購 共收繳十幾把槍

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感