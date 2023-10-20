調查：灣區買房者 首付多靠家人

根據聯邦數據與房地產專業人士指出，擁有聯邦支持貸款的灣區買房者中、有很大一部分是由家人金援協助購屋。（Getty Images）

根據聯邦數據與房地產專業人士的分析，擁有聯邦支持貸款 的灣區 買房者中，有很大一部分是由家人金援協助購屋的。「舊金山 紀事報」針對貸款計畫數據分析顯示，今年1-8月期間參加聯邦住房管理局(Federal Housing Administration，簡稱FHA)計畫的灣區貸款人當中，約有28%自家人獲得房屋頭期款，高於全國同期比例25%。

研究顯示，隨著美國各地房價攀升，全國很大比例買房者運用來自家人現金贈與或遺產，支付頭期款。房地產專家指出，特別是在灣區昂貴房市，許多首次買房者都須倚靠家庭協助。部分人士相信，這種現象可能加深沒有家庭資金資源潛在買家，以及擁有家人金援買家之間的差距。

柏克萊加大特納住房創新中心研究顧問瑞德(Carolina Reid)表示，事實是出現能夠支付更多資金在住房上的特定買家，可能導致賣家排除無法支付更多款項的買家。

自2015年開始的大部分時間，有超過30%經由FHA計畫貸款買房的借款人，表示獲得家人金援。此一比率於2023年上半年降至28%，部分專家認為，其與利率上漲有關。

FHA貸款計畫為協助信用不佳或沒有信用資格貸款者，也可獲得貸款。Redfin首席經濟學家費爾維瑟(Daryl Fairweather)表示，若親人有資金可協助，FHA借款人可能會在貸款利率上升之前買房。她解釋說，近期有家人金援房屋頭期款的比例下降，可能意味著預期買家正在退縮。

數據指出，家人金援購屋的情況，在灣區各地並不一致。今年截至8月份，FHA獲得最近數月的資料顯示，灣區家人金援貸款在阿拉米達縣最常見、約占購房交易比率35%。

因為FHA計畫對獨棟房屋貸款限額約為110萬元，因此很少可在舊金山等昂貴房市使用。舊金山只有21筆FHA貸款，在灣區九縣排名倒數第二，馬林縣則位居末座。

資深貸款人員葛洛夫(Raymond Glover)表示，數據可能低估灣區買房者自家人獲得金援的總體比率。他估計，與他合作的年輕買房人士中，有60-80%獲得親友部分資金協助，「幾乎每筆交易都有家庭金援。」他說，最近一項交易中，買家自父母金援200萬元支付購買250萬元房屋。

但並非每個家庭都有經濟能力可提供下一代買房支援。瑞德指出，在生活成本較高的地方，支援孩子購屋能力正在導致新的不平等，特別是族裔方面。費爾維瑟認為，由於房價太高，頭期款已成為一個大型障礙。