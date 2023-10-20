8月風災屋主 可申請低息貸款

城市屋內景。（居民提供）

8月間熱帶風暴 襲擊南加 ，重災區在內陸，不少居民及業者都遭受損失。聯邦小企業管理署（U.S. Small Business Administration）日前宣布，提供受災者低息聯邦災害貸款 。符合資格的企業和私立非營利機構可以獲得這項貸款最多可達200萬元，用於維修、更換遭破壞的不動產、機械設備和受災倉儲物品。

屋主可以申請高達50萬元的低息貸款，用於恢復遭損毀家園及個人財產包括車輛。

企業申請者利率可低至4%，私立非營利機構為2.375%，屋主和租戶可至2.5%，貸款期限最長可達30年。貸款期限和金額由聯邦小企業管理署根據申請者財務狀況設定。

聯邦小企業管理署表示，貸款利息在首筆災害貸款發放之日開始的12個月內不計算。至於災害貸款還款也將在首筆貸款發放之日起的12個月後開始。

申請者可至disasterloanassistance.sba.gov網站線上申請，下載申請表。也可以致電聯邦小企業管理署的客戶服務中心，電話號碼800-659-2955，或發送郵件至[email protected]，以獲得更多詳細信息。