奇諾市新城中心 商業初具規模

奇諾市新城中心已經初具規模。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸奇諾市（Chino）是近年來在內陸帝國各城市中發展較快城區。在昔日養牛場上規畫建設的新城中心（Town Center at Preserve）更是令人矚目。

目前該項目已經初具規模，一個大型副食零售連鎖超市已經進駐，開始營業。還有部分商家正在試運營及準備進駐。內陸經濟學者預測，內陸地區未來幾年會有較長時間持續發展。奇諾市正是抓住這個增長機遇，大興建案，引進商業。

新城中心項目是一個集合零售商業、寫字樓、住宅及公共空間的綜合建案，在奇諾市區南部保護區（Preserve Area）。項目比鄰快速發展的東谷市（Eastvale），該市希望籍此引進更多商業、娛樂休閒、餐飲設施，打造一個全新奇諾市中心，該建案計畫在2023年末前完成。

建案位於市區南部Pine街和Main路交匯處，這裡也是近年發展起來的最大居民區，總面積超過16萬9500平方呎，而Pine街就是連接與東谷市主要交通要道。按照計畫藍圖，這裡將建成不僅主要有多功能步行商業中心，還有依附社區的混合零售、餐飲、居民及教育 活動地點。利用社區空間建有不同健行步道 、腳踏車道，這些步道是大型區域休閒系統的一部分。

地區商業中心主要集中商家、零售、寫字樓及娛樂休閒包括孩童遊樂設施，提供就業 及商業功能。從商業中心拓展功能，可提供物業主及開發商對市場靈活觀察應變能力，並獲得創新及設計靈感。這裡將打造成市區居民及周邊城市居民購物餐飲休閒娛樂目的地。

據市府提供資訊，該項目在五哩範圍內有超過20萬人口，人均家庭收入超過11萬元，居民受大學教育比例逾64%。對這裡繁榮發展有充分財力及智力資源支撐，未來發展可期。