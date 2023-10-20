我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

奇諾市新城中心 商業初具規模

記者啟鉻／奇諾市報導
奇諾市新城中心已經初具規模。（記者啟鉻／攝影）
奇諾市新城中心已經初具規模。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸奇諾市（Chino）是近年來在內陸帝國各城市中發展較快城區。在昔日養牛場上規畫建設的新城中心（Town Center at Preserve）更是令人矚目。

目前該項目已經初具規模，一個大型副食零售連鎖超市已經進駐，開始營業。還有部分商家正在試運營及準備進駐。內陸經濟學者預測，內陸地區未來幾年會有較長時間持續發展。奇諾市正是抓住這個增長機遇，大興建案，引進商業。

新城中心項目是一個集合零售商業、寫字樓、住宅及公共空間的綜合建案，在奇諾市區南部保護區（Preserve Area）。項目比鄰快速發展的東谷市（Eastvale），該市希望籍此引進更多商業、娛樂休閒、餐飲設施，打造一個全新奇諾市中心，該建案計畫在2023年末前完成。

建案位於市區南部Pine街和Main路交匯處，這裡也是近年發展起來的最大居民區，總面積超過16萬9500平方呎，而Pine街就是連接與東谷市主要交通要道。按照計畫藍圖，這裡將建成不僅主要有多功能步行商業中心，還有依附社區的混合零售、餐飲、居民及教育活動地點。利用社區空間建有不同健行步道、腳踏車道，這些步道是大型區域休閒系統的一部分。

地區商業中心主要集中商家、零售、寫字樓及娛樂休閒包括孩童遊樂設施，提供就業及商業功能。從商業中心拓展功能，可提供物業主及開發商對市場靈活觀察應變能力，並獲得創新及設計靈感。這裡將打造成市區居民及周邊城市居民購物餐飲休閒娛樂目的地。

據市府提供資訊，該項目在五哩範圍內有超過20萬人口，人均家庭收入超過11萬元，居民受大學教育比例逾64%。對這裡繁榮發展有充分財力及智力資源支撐，未來發展可期。

步道 教育 就業

上一則

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設

華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設
內陸七旬前警探 索賄獲罪

內陸七旬前警探 索賄獲罪
南加內陸七旬前警探 濫用職權幫外國人在美工作獲罪

南加內陸七旬前警探 濫用職權幫外國人在美工作獲罪
美國現象／沙漠熱泉市天氣熱、生活不便 難吸引華人

美國現象／沙漠熱泉市天氣熱、生活不便 難吸引華人
南加內陸爆虐童案 1歲童燒傷致死

南加內陸爆虐童案 1歲童燒傷致死
內陸聯邦退伍軍人事務醫療系統遭批 被指侵犯權利

內陸聯邦退伍軍人事務醫療系統遭批 被指侵犯權利

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感