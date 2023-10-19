巨星史特龍1720萬虧本售洛豪宅 比去年購入價少100萬

這處豪宅佔地2.2英畝，包含主屋、獨立客屋、休閒涼亭，以及一個四馬廄和馬術場。(Jeff Elson)

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），近日虧本出售了名下一座位於洛杉磯 縣聖費南度谷（San Fernando Valley）的豪宅，買家是搖滾明星John Fogerty， 最終成交價格比史特龍當初的買入價格低了100萬美元。

史特龍於2022年初斥資1820萬美元購入這處房產。僅僅九個月後，他又以2250萬美元的價格重新將其掛牌出售。 在一年的等待後，這棟豪宅終於以1720萬美元成交，比當初的掛牌價便宜了530萬美元，甚至比購入價格少了100萬美元。

這處豪宅的最終成交價格比史特龍當初的買入價格低了100萬美元。(Jeff Elson)

該豪宅建於2015 年，曾屬於Keyes汽車集團所有者Howard Keyes的前妻Margaret Keyes，她於2016年以780萬美元的價格買下了這處房產，並邀請著名設計師Martyn Lawrence Bullard進行翻修設計。

坐在後院的休憩區，可以觀看馬術表演。(Jeff Elson)

據房產網站信息，這處豪宅佔地2.2英畝，除了一座大型的主屋建築之外，還包括獨立客屋、多處休閒涼亭，以及一個四馬厩和馬術場。這些內部設施被外圍的密林包圍，從外部幾乎看不到裡面的任何建築，私密性非常好。

莊園的主屋及客屋總面積近1萬500平方呎，設有4間臥室、8間浴室以及健身 房、電影院 等設施。 爬滿藤蔓的涼廊直接通往後院，走過 一小段階梯後，是一個帶有游泳池、水療中心和小屋的私人後院。後院內設有有機菜園、溫室、錦鯉魚池以及100多棵果樹。

豪宅由著名設計師Martyn Lawrence Bullard進行翻修設計。(Jeff Elson)

寬敞的主屋內部裝修精緻典雅，包括帶拱形天花板和天窗的大廳、壁爐餐廳、陪伴高級電器的廚房，以及家庭劇院和安裝了鏡牆的健身房。樓上的主人套房裡，設有梳妝區、休息區、雙陳列室壁櫥和一個視野絕佳的私人陽台。

除了這座剛剛出售的豪宅外，史特龍和妻子在該社區還擁有另一座佔地20英畝的豪宅，在以2000萬美元的價格掛牌上市不久後下架。史特龍和妻子近年來一直居住在佛羅裡達州，他們在那裡購買了一處價值3500萬美元的棕櫚灘豪宅。