灣區待過戶房產取消交易率 全美最低

灣區待過戶房屋交易取消率，只有美國平均的一半。（Getty Images）

當房屋賣家接受買家報價，金錢和房產易手通常只是時間問題。但是，越來越多房屋銷售案例中，交易以失敗告終，除了灣區 。

根據房地產 經紀網站「Redfin」報告，舊金山 都會區8月份僅有6.4%待過戶房屋交易被取消，少於美國整體份額15.7%的一半，並且為美國50個人口最多都會區比例最低。

房地產專業人士告訴「舊金山紀事報」，市場競爭減少了買家退出交易的機會。聖荷西都會區交易取消率略高於由舊金山市與聖馬刁縣組成的舊金山都會區，8月份為6.6%。包括阿拉米達縣與康曲柯士達縣組成的屋崙都會區，則有近10%房屋買賣交易取消。

灣區都會區的交易取消情況，與美國其他許多地區大不相同。佛羅里達州傑克遜維爾都會區（Jacksonville）有超過四分之一房屋交易取消；達拉斯約有19%房屋銷售交易取消。

交易失敗可能導致潛在買家損失相當於房價1%-3%的訂金，這種情況在過去一年變得越來越常見。2022年8月，舊金山都會區銷售取消為4.2%，到2023年8月增加兩個多百分點。但在聖荷西都會區，交易取消情況變得較不常見，從去年8.3%降至今年6.6%。

舊金山房地產經紀人葛克（Kevin Gueco）表示，取消交易是「最壞情況」（a worst case scenario），儘管如此，仍可見到許多客戶現金買房。現金購房買家較少解除合約，因此對賣家更具吸引力。他認為，持有現金人士在市場占有優勢，很多人一直等待買房機會來臨。

阿拉米達縣房地產經紀人史提亞（Daniel Stea）指出，由於灣區房屋庫存有限，因此經常收到許多報價。當買家出價被接受時，「他們感到幸運並且較少退出交易。」不過，有時仍會發生交易取消情況，例如數周前，他的客戶賣家接受一個房屋報價，但隨後買家因失去科技業工作，交易取消。

交易失敗可能會促使屋主更積極尋求其他報價。史提亞表示，因為紀錄顯示房屋售出被取消，買家可能認為這個房產有問題。儘管交易取消情況在灣區較為少見，但賣家還面臨其他挑戰。Redfin另一份報告顯示，今年5-7月期間，舊金山都會區售出房屋中，約為每八間就有一間的房產售出價格、低於當年業主支付買進金額。