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全美最具價值房市 加州6都會區上榜

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為洛杉磯市中心標誌性建築。（本報資料照片）
圖為洛杉磯市中心標誌性建築。（本報資料照片）

根據全美綜合型房地產信息平台Zillow最新報告稱，全美最有價值的住房市場中，加州洛杉磯-橙縣（Los Angeles-Orange County）、聖地牙哥（San Diego）、河濱（Riverside）等都會區榜上有名，其它還有舊金山（San Francisco）、聖荷西（San Jose）、沙加緬度（Sacramento）等地。

Zillow在報告中指出，全美住房市場總價值在過去一年內，上升逾2.6萬億元（美元），總計不到52萬億元，比較2022年6月的房市最高峰值增加了1.1萬億元。這些收益違背了高借款成本將導致長期低迷的預測。顯示住宅供應量低，加上鎖定效應增強，目前的抵押貸款借款人不願放棄低成本貸款，從而將全國住宅價格推至新高。Zillow對全美住宅的估值總和提升，又與平均價格上升0.7%，以及新建住宅增加有關。

加州在全美最具房市價值的六個都會區包括：洛杉磯-橙縣位列全美第二位，價值3.7萬億元，自2022年6月住房高峰以來增加了30億元，增幅是0.1%；舊金山位列全美第三位，價值1.8萬億元，自2022年6月以來下降了1760億元，下降9%；聖地牙哥位居全美第九位，價值9940億元，自2022年6月以來增加100億元，增幅為1%；聖荷西列全美第11位，價值9090億元，自2022年6月以來下降500億元，下降5%；河濱位居全美第14位，價值7850億元，自2022年6月以來下降250億元，下降3%；沙加緬度列全美第19位，價值4820億元，自2022年6月以來下降270億元，下降5%。

報告說，佛羅里達州（Florida）的房地產繁榮使得邁阿密（Miami）在排名中大幅上升，從2021年的第九位躍升全美第五大都會住房市場，從而超越了華盛頓特區。

報告指出，自疫情大流行開始後，邁阿密的住房價值已經上升了超過80%，Tampa以及Jacksonville也是如此，Orlando的房價增幅超過70%。Zillow提供數據顯示，佛州住宅價格上升的主要原因與當地人口大幅增長有關。

Zillow報告說，佛州現在已經超越紐約，成為全美第二大價值最高的住房市場。而住房增值收益並未平均在全美各地房市分攤。比如在加州，當地房市約占全美住房市場的五分之一，自2022年6月以來，價格已經下行。然而在佛州，住宅物業價值卻上升了1590億元，從而使得該州在全美位次排名大大靠前。

Zillow高級經濟學家迪瓦吉（Orphe Divounguy）表示，儘管存在較高的抵押貸款利率，阻止了一些購房者，讓許多現有房主保持觀望態度。但仍有足夠的買家使住房市場交易保持運轉。

加州 貸款 佛州

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