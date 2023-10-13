我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

以巴衝突升級 降低升息可能性

記者趙健／洛杉磯市報導
信用分數高於780的小額貸款利率。（劉艷秋提供）
信用分數高於780的小額貸款利率。（劉艷秋提供）

10月9日當周房貸利率走低，各期固定抵押貸款利率較上周下降0.25至0.375個百分點，30年期固定抵押貸款利率降至7.25%。近日以巴衝突升級，為金融市場引入了新的地緣政治不確定性。

以巴衝突升級的消息公布後，投資者轉向債券作為避險資產。 近幾日市場開盤後，國債殖利率一度持續飆升，令到投資者擔憂。不過，在美國債息顯著上升後，一些聯準會官員暗示聯准會進一步升息的必要性降低，他們認為目前金融環境的收緊可能已經起到加息的效果，無需進一步收緊貨幣的政策。

另一方面，最新數據顯示勞動力市場依然熱絡，9月全美新增33.6萬個非農就業機會，約為預期的兩倍；同時，8月失業率仍維持在3.8%，8月消費者支出也成長了0.4%。這些數據顯示經濟熱度未降溫，對通膨造成的壓力也未明顯減緩。

在聯准會數十年來最激進的升息周期中，美國企業面臨借貸成本急速上升的重壓， 企業申請破產的數量不斷增加。 根據全國獨立企業聯合會（NFIB）10日公布的數據，9月小企業樂觀指數下降0.5個百分點至90.8，是該指數連續21個月低於49年平均值。

NFIB分析指出，企業主對未來的商業狀況仍感到悲觀， 小型企業的銷售成長已經放緩，利潤正在被壓縮，業主除了提高售價以緩解財務壓力之外別無選擇。

殖利率 貸款 投資

上一則

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

下一則

世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹中心健保 Central Health

延伸閱讀

以巴開戰降低加息 房貸利率走低

以巴開戰降低加息 房貸利率走低
美股最錢線/就業意外強勁 科技重獲青睞

美股最錢線/就業意外強勁 科技重獲青睞
30年固定房貸利率飆至7.49% 創23年來新高

30年固定房貸利率飆至7.49% 創23年來新高
房貸利率創23年新高 恐續升

房貸利率創23年新高 恐續升
接連升息推升 30年固定房貸利率7.49%創23年來新高

接連升息推升 30年固定房貸利率7.49%創23年來新高
職缺意外上漲 房貸利率新高

職缺意外上漲 房貸利率新高

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙