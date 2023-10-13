以巴衝突升級 降低升息可能性

信用分數高於780的小額貸款利率。（劉艷秋提供）

10月9日當周房貸利率走低，各期固定抵押貸款 利率較上周下降0.25至0.375個百分點，30年期固定抵押貸款利率降至7.25%。近日以巴衝突升級，為金融市場引入了新的地緣政治不確定性。

以巴衝突升級的消息公布後，投資 者轉向債券作為避險資產。 近幾日市場開盤後，國債殖利率 一度持續飆升，令到投資者擔憂。不過，在美國債息顯著上升後，一些聯準會官員暗示聯准會進一步升息的必要性降低，他們認為目前金融環境的收緊可能已經起到加息的效果，無需進一步收緊貨幣的政策。

另一方面，最新數據顯示勞動力市場依然熱絡，9月全美新增33.6萬個非農就業機會，約為預期的兩倍；同時，8月失業率仍維持在3.8%，8月消費者支出也成長了0.4%。這些數據顯示經濟熱度未降溫，對通膨造成的壓力也未明顯減緩。

在聯准會數十年來最激進的升息周期中，美國企業面臨借貸成本急速上升的重壓， 企業申請破產的數量不斷增加。 根據全國獨立企業聯合會（NFIB）10日公布的數據，9月小企業樂觀指數下降0.5個百分點至90.8，是該指數連續21個月低於49年平均值。

NFIB分析指出，企業主對未來的商業狀況仍感到悲觀， 小型企業的銷售成長已經放緩，利潤正在被壓縮，業主除了提高售價以緩解財務壓力之外別無選擇。