高端超市Erewhon老闆 花2000萬買馬里布海濱別墅

這棟有門禁的私人住宅擁有約 73 呎的海灘。（Westside Estate Agency）

好萊塢明星經常光顧的高端有機超市Erewhon迅速擴張、發展強勁，於9月在大洛杉磯 地區開設了第十家分店，而其持有者約瑟芬·安托西(Josephine Antoci) 與她的丈夫托尼(Tony) 買房的腳步也不停，近日在馬里布（Malibu）布羅德海灘(Broad Beach) 購買了一棟價值2000萬的海濱別墅。

Erewhon老闆近日購入馬里布海濱豪宅。（Westside Estate Agency）

這棟位於馬里布的豪宅是一棟 1950 年代牧場風格（ranch-style）的建築，坐落在超過半英畝的海濱土地上。 這棟擁有時尚 設計的住宅擁有六間臥室和六間浴室，面積近 3700 平方呎，六間臥室中有五間位於入門層，室內特色包括拱形鑲板天花板、可欣賞海岸景色的落地窗、自然的硬木地板以及俯瞰大海的美麗玻璃陽台。開放式概念設計讓自然光流經房屋的每個部分，營造出異常明亮通風的空間。這棟有門禁的私人住宅擁有約 73 呎的海灘臨海面，海灘近在咫尺、坐享無敵美景。

明亮的客廳。（Westside Estate Agency）

該住宅的許多細節，如黃麻地毯、白色亞麻沙發和時尚的棕櫚葉等，營造出自然的感覺，餐桌上方的珍珠母帶吊燈讓空間顯得更溫暖。

主臥套房佔據整個二樓，透過巨大的窗戶可以欣賞到令人驚嘆的景色，主臥內有一個陽台、帶壁爐的休息區和雙浴室。其他設施包括一條長長的門控車道、一間配有新電器和超大島台的舒適廚房、一間早餐吧、一間配備壁爐的客廳以及一間擁有獨立入口的客房套房。

臥室可以直接通往海灘。（Westside Estate Agency）

儘管升級後的房子很好，但它仍然不足以滿足每個人的需求。 就在去年，療養院 大亨Lee Samson 以 1960 萬元的價格買下了這個地方，並立即尋求拆除現有的結構。目前的掛牌信息顯示，該房產連帶著「知名建築師理查蘭德利（Richard Landry）設計的約1萬平方呎的新住宅的平面圖和效果圖」一起出售給了新主人。由於未知的原因，Lee Samson顯然改變了建造新布羅德海灘夢想家園的想法，選擇在施工開始前放棄該項目。

該住宅採用1950年代牧場風格設計。（Westside Estate Agency）

安托西一家是馬里布的長期居民，他們在布羅德海灘的其他地方擁有另一個海濱住宅。 這對夫婦於 2019 年將 Erewhon 的少數股權出售給了總部位於紐約的私募股權公司 Stripes Group，最近還在洛杉磯布倫伍德公園高檔社區（Brentwood Park）建造了一座價值 3000 萬元的全定制豪宅。