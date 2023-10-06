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加州每平方呎房價 全美最貴

編譯組／綜合報導
加州每平方呎房價全美最貴，南北加州郵遞區號與都會區皆為全國買房最昂貴地區。（Getty Images）
加州每平方呎房價全美最貴，南北加州郵遞區號與都會區皆為全國買房最昂貴地區。（Getty Images）

通貨膨脹與有限房屋庫存時期，在美國任何地方買房似乎讓人卻步。然而，有一個州的多個城市，購屋更難上加難，房屋每平方呎中位數價格是全國平均水平的三倍甚至四倍，這就是加州

根據「Homebay」研究報告，加州是全美以每平方呎價格計算最昂貴的州。對購屋人士來說，在全加州都無法買到經濟實惠的房屋，南加州與北加州郵遞區號與都會區皆為全國買房最昂貴地區。

研究發現，美國各地過去十年房屋每平方呎價格飆漲，加州對許多購屋者來說，仍遙不可及。全美每平方呎房價最高的十個城市中，加州占了六個城市，前四名為聖荷西、舊金山、洛杉磯與聖地牙哥。即使是沙加緬度與河濱等內陸城市，每平方呎中位價格也相當高，在全美排名第九與第十。

對加州潛在購屋者來說，最沮喪的可能是許多城市的每平方呎成本，不僅高於全國中位數價格，並且高於其他昂貴城市。例如，加州聖荷西每平方呎中位數價格為845元，約為全美平均價格232元的四倍、幾乎是紐約市的兩倍，紐約市每平方呎中位價為490元，為美國非加州地區中位價最高城市。

當談及每平方呎房價最昂貴城市，全美沒有一個州能與加州相提並論。加州每平方呎房價昂貴，不僅是因為都會區高房價，豪宅也異常昂貴，全國前十大最昂貴房價郵遞區號中，有6個位在加州，舊金山灣區馬連縣郵遞區號94956（城市Point Reyes Station）位居榜首；加州前十大房價郵遞區號排名，有五個位在舊金山灣區。

在美國購買到每平方呎中位價格低於全國平均水平的房屋，還是有可能，但在加州甚至西海岸任何地方，可能性不大。每平方呎價格最便宜的十個城市，都位在中部或東部，包括克利夫蘭、匹茲堡、聖路易斯、底特律等後工業化中西部城市所謂「銹鐵地帶」(Rust Belt)，其中，房價最便宜城市是克里夫蘭，每平方呎中位數價格為133元，比聖荷西少了約8倍。

克里夫蘭與匹茲堡2023年房價中位數，分別為24萬8480元及24萬450元；相比之下，聖荷西與舊金山2023年房價中位數分別為149萬8000元與117萬2000元。換句話說，加州城市房屋頭期款數額，即相當於美國其他地區房屋全部價格。

加州 房價 舊金山

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