佛利蒙取代舊金山 灣區房價最貴

房地產掛牌網站「Zillow」數據表明，目前灣區人口最多的五大城市中，房價排名第一的是佛利蒙，8月典型房價接近140萬元。（取材自佛利蒙市府官方臉書）

數十年來，舊金山房價 一直為灣區 人口最多五大城市中最高，然而，它現已不再是灣區買房最貴的地方。根據房地產 經紀網站「Redfin」數據顯示，佛利蒙8月售出房屋中、有四分之三售價高於要價。

房地產掛牌網站「Zillow」數據表明，目前灣區人口最多的五大城市中、房價排名第一的是佛利蒙，8月典型房價接近140萬元。聖荷西房價第二為130萬元，舊金山緊追其後為127萬元。灣區人口前五名的另外兩個城市屋崙與聖他路薩(Santa Rosa)的平均房價，比其他三個城市低出許多。

佛利蒙的崛起，發生在疫情期間，房價於2020年與2021年異常快速上漲，然後在2022年可見到相較其他大城市下跌的情況，但更為緩和。在此段時間裡，佛利蒙房價不僅超過舊金山，並於2023年8月些許超越柏克萊，其曾為東灣最昂貴的城市，擁有至少十萬人口。

佛利蒙房地產經紀人史東柏格(Sherri Stoneberger)表示，佛利蒙房市崛起，導因於民眾在他們位在矽谷科技業工作地點附近找房，此外，許多人來到佛利蒙買房，是因為學校品質。房地產經紀人沙貝(Joseph Sabeh)則說，佛利蒙靠近科技中心，成為房市興起的特別重要因素，因為部分公司已實施返回辦公室工作政策。

當遠距工作施行初始，部分房屋買家搬到布利桑頓(Pleasanton)或丹維爾(Danville)，但現在卻回到靠近工作地點找房，相信此一趨勢將持續影響佛利蒙房市。這也可能是佛利蒙房價在灣區下跌後攀升的原因之一，8月典型房價為140萬元、比2月估計值136萬上漲2.9%。這也是灣區大城市6個月期間漲幅最大的一次，超越聖荷西漲幅2.2%。

有其他跡象顯示，佛利蒙房市在灣區大城市中尤其具競爭力。房地產經紀網站「Redfin」數據顯示，佛利蒙8月售出房屋中，有近四分之三價格高於要價，此一比例為灣區五大城市中最高。2023年2月，佛利蒙只有43%房屋售出價格高於要價。

沙貝指出，佛利蒙房屋變得更具價值，部分原因是其待售房屋庫存大幅減少。「Redfin」數據表明，2023年6-8月期間，佛利蒙市平均有96間房屋待售，僅相當於2022年6-8月期間281間房屋的三分之一。

此外，較高利率也促使買家選擇更謹慎，推動部分社區搶房競爭。相對之下，其他城市則沒有太多出價，例如柏克萊等地區的房地產經紀人皆指出這個現象。沙貝最近協助售出一間房產比要價高出40萬元，他指出，買家更想要更完善的成屋，不想等待兩個月時間整修，因此更推高房價。