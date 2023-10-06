南加地產業 8月僅增僱400人

南加主要地產相關機關8月僅增僱員400人。（記者啟鉻／攝影）

南加 房市交易熱度降溫，影響到地產相關領域的就業 水平。據統計，2023年8月間，相關主要領域就業僅增大約400人。從另一層面可看到房地產 業當前的就業水平。不久前，加州地產經紀協會（CAR）發布報告，預測2024年房產交易仍趨於平淡，表明地產相關行業就業仍不樂觀。

就主流地產專業媒體資訊，8月間，南加四縣區包括洛杉磯、橙縣、河濱和聖伯納汀諾，當地與房地產相關就業機會達到79萬6400個職位，比7月間增加了400個。而對於南加房地產業來說，今年8月是自3月以來最疲軟的一個月。值得一提的是，在疫情大流行前的2015年至2019年期間，平均每個8月都會增加約3580個房地產工作機會。

有業界人士稱這是房地產相關行業招聘活動停滯不前，究其原因是美聯準會加息試圖冷卻過熱經濟，而利率變化影響結果也是參差不齊的。從南加房地產業工作崗位來看，在過去12個月中，當地相關職位增加了1萬4500個，增長1.9%。而非房地產業相關職位在這個期間增加14萬5800個，增長了2.1%。據統計，南加州各行業就業在8月間總計達到約720萬個崗位，一個月就增加了2萬1200個工作機會。

房地產行業就業情況在整個就業市場上具有影響力。在8月間，占當地就業水平的12.6%，以及全年加州招聘崗位的9%。自2010年大衰退結束以來，與房地產相關工作已經占到當地招聘崗位的13%。

從數據統計，可以看到8月間南加房地產相關幾個主要領域就業表現。

建築和土木工：各類職位共有12萬3300名工人，達到大衰退後最高水平 。8月增加1000人，過去12個月增加1800名，增長了1.5％；建築專業人員：由承包商僱用的人數為26萬400人 。8月減少900人，過去12個月增加4400名，增長了1.7％；貸款：在信貸工作的各種領域共有10萬4600人。8月減少100人，過去12個月增加2200人，增長了2.1％；

房地產服務：處理交易的人員為13萬9900人 。8月減少100人，過去12個月增加900人，增長了0.6％；建築供應：從事銷售設備和材料的人數為5萬3100人 。8月減少300人，過去12個月減少700人，下降了1.3％；建築服務：商業物業運營方面的工作機會有11萬5100個 ，達到大衰退後的最高水平 。8月增加了800個，過去12個月增加了5900個，增長了5.4％。

從以上各主要行業就業情況看，除了建築和土木建設，以及建築服務等領域，8月就業崗位增加外，其他如建築專業人員、貸款、房地產服務、建築供應等都存在減少就業崗位，而建築專業人員減少最多，達到900人，其次是建築供應，減少300人。