我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

灣區房價收入比 50年來瘋狂膨脹

編譯組／綜合報導
數據顯示，舊金山灣區房價收入比瘋狂膨脹。（Getty Images）
數據顯示，舊金山灣區房價收入比瘋狂膨脹。（Getty Images）

50年前，尼克森總統在任，泛美金字塔(Transamerica Pyramid)即將竣工，舊金山典型房屋售價剛超過2萬8000元。這個金額在1970年不算是一筆小數目，換算成2022年幣值匯率約為20萬9000元，但它卻遠遠低於目前舊金山市高達七位數價格的房價

「舊金山紀事報」報導，根據人口普查數據，1970年代家庭收入與房屋價值之間的比例，遠小於目前的灣區房價收入比。當時，舊金山家庭收入中位數約為1萬500元，代表著不到三年時間的家庭年收入，就可負擔一棟普通中位數價格的獨棟房屋。

當然，情況早已發生巨大變化。2022年，舊金山家庭年收入約13萬7000元，但這個金額僅約為典型房屋價值的10%。

灣區其他主要城市也出現類似趨勢。若以全國整體而言，房屋價值與收入比(value-to-income)為4.3，高於1970年的1.9-1。房屋價值是基於業主對房屋上市後的售價估計。

在1970年代，典型聖荷西或屋崙家庭僅需兩年多的收入，就可購買一間房屋。時至2022年，聖荷西家庭需要超過九年的年薪收入、或屋崙家庭近十年收入，才可負擔買屋。

柏克萊地區的房價與收入比增幅更大。1970年典型房價是家庭收入中位數的2.7倍，與舊金山相同。但到了2022年，房價超過家庭收入中位數的15倍。這個差距部分原因是導因於柏克萊加大學生收入，人口普查將他們視為柏克萊市居民。

儘管灣區家庭收入在過去50年增加了很多，但仍落後於房價上漲速度。舊金山2022年家庭收入中位數是1970年的12倍，但房價卻高出47倍。

1970年屋崙家庭年收入通常少於1萬元。但一般來說，屋崙當地房價比舊金山與聖荷西便宜，因此僅需兩年多的收入，就能達到買房的數字。時至今日，屋崙去年的家庭收入中位數為9萬3000元，半個世紀以來增加了九倍；但是，房屋中位數卻接近91萬4000元，是1970年房價的42倍。

房價 舊金山 屋崙

上一則

奇諾商業區啟用 連鎖超市進駐

下一則

南加地產業 8月僅增僱400人

延伸閱讀

聖荷西日托中心傳意外 2幼童泳池溺亡

聖荷西日托中心傳意外 2幼童泳池溺亡
灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重
聖荷西市議員：議會網站、社媒應歸市府 防杜冒充、挾持帳戶亂象

聖荷西市議員：議會網站、社媒應歸市府 防杜冒充、挾持帳戶亂象
灣區本周現高溫 聖荷西估飆91度破紀錄

灣區本周現高溫 聖荷西估飆91度破紀錄
矽谷政界緬懷范士丹：她是公務員榜樣

矽谷政界緬懷范士丹：她是公務員榜樣
台灣徵才博覽會 9月28日在聖荷西州大登場

台灣徵才博覽會 9月28日在聖荷西州大登場

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售