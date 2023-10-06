灣區房價收入比 50年來瘋狂膨脹

數據顯示，舊金山灣區房價收入比瘋狂膨脹。（Getty Images）

50年前，尼克森總統在任，泛美金字塔(Transamerica Pyramid)即將竣工，舊金山 典型房屋售價剛超過2萬8000元。這個金額在1970年不算是一筆小數目，換算成2022年幣值匯率約為20萬9000元，但它卻遠遠低於目前舊金山市高達七位數價格的房價 。

「舊金山紀事報」報導，根據人口普查數據，1970年代家庭收入與房屋價值之間的比例，遠小於目前的灣區房價收入比。當時，舊金山家庭收入中位數約為1萬500元，代表著不到三年時間的家庭年收入，就可負擔一棟普通中位數價格的獨棟房屋。

當然，情況早已發生巨大變化。2022年，舊金山家庭年收入約13萬7000元，但這個金額僅約為典型房屋價值的10%。

灣區其他主要城市也出現類似趨勢。若以全國整體而言，房屋價值與收入比(value-to-income)為4.3，高於1970年的1.9-1。房屋價值是基於業主對房屋上市後的售價估計。

在1970年代，典型聖荷西或屋崙 家庭僅需兩年多的收入，就可購買一間房屋。時至2022年，聖荷西家庭需要超過九年的年薪收入、或屋崙家庭近十年收入，才可負擔買屋。

柏克萊地區的房價與收入比增幅更大。1970年典型房價是家庭收入中位數的2.7倍，與舊金山相同。但到了2022年，房價超過家庭收入中位數的15倍。這個差距部分原因是導因於柏克萊加大學生收入，人口普查將他們視為柏克萊市居民。

儘管灣區家庭收入在過去50年增加了很多，但仍落後於房價上漲速度。舊金山2022年家庭收入中位數是1970年的12倍，但房價卻高出47倍。

1970年屋崙家庭年收入通常少於1萬元。但一般來說，屋崙當地房價比舊金山與聖荷西便宜，因此僅需兩年多的收入，就能達到買房的數字。時至今日，屋崙去年的家庭收入中位數為9萬3000元，半個世紀以來增加了九倍；但是，房屋中位數卻接近91萬4000元，是1970年房價的42倍。