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奇諾商業區啟用 連鎖超市進駐

記者啟鉻／綜合報導
奇諾市新建商業中心，Stater Bros.連鎖超市進駐。（取材自官網）
奇諾市新建商業中心，Stater Bros.連鎖超市進駐。（取材自官網）

南加內陸城市最近再有新的商家進駐開業，及物業出售。奇諾市（Chino）新開發市中心著名連鎖店Stater Bros.進駐並舉辦剪綵開業儀式。一家精釀啤酒公司Left Coast Brewing Co.將在安大略市開業，提供消費者各類啤酒。棕櫚沙漠市（Palm Desert）一家銀行物業最近以超過287萬元出售。

奇諾市新建市中心商業區Town Center at the Preserve,一家規模連鎖超市Stater Bros.進駐，並於9月20日上午8時舉行剪綵儀式開始營業。這也標誌著中心商業區正式運營。奇諾岡高中樂隊特別在早晨暫時歇課，為參與者提供現場奏樂。據悉，這家連鎖超市公司還捐贈2萬5000元，提供當地五個非營利單位，包括：奇諾岡高中樂隊、奇諾警察基金會、當地退伍軍人協會，Food For Life Ministry 和The Let It Be Foundation等。該連鎖店地址：8373 Pine Ave..

消費者可以在這裡購買很多食品，包括：肉類、海鮮品、熟食品、烘焙食品以及店內製作的壽司和水果等。據稱負責租賃業務的管理公司Lewis Retail Centers仍在出租零售店舖，目前已經承租的主要零售商家有Kenwood's Kitchen and Tap，這是一家家族經營的餐廳和酒吧，提供美式食品，在橙縣的科斯塔梅沙市（Costa Mesa）還有一家分店。其它進駐門店還有食品飲料店，還有7 Miles Tea Lab以及Chipotle Mexican Grill等。

安大略市也有一家精釀啤酒公司進駐。這家總部位於San Clemente的左岸釀酒公司（Left Coast Brewing Co.）在安大略市開設第三家分店，位於Fouth St.和HavenAve.交匯處的新購物廣場The Collection。佔地5000平方呎。其它兩家分店位於爾灣市（Irvine）。這家釀酒公司除製作精釀啤酒，還製作伏特加、威士忌、朗姆酒和龍舌蘭酒。這家購物中心將於11月正式開業。

左岸釀酒公司在安大略設立分店，希望為當地居民和遊客提供更多優質精釀啤酒和美食選擇，並為當地經濟注入新活力。

最近河濱縣棕櫚沙漠市一棟由美國商業銀行（Bank of America）承租的物業出售，價格是287萬5000元。地址：39355 Washington St.,是獨立物業，於2015年建成，一直由美國銀行使用。

南加 零售商 橙縣

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