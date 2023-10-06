職缺意外上漲 房貸利率新高

小額貸款利率。

10月2日當周房貸利率大幅攀升，各期固定抵押貸款 利率較上周上升近0.375個百分點，30年期固定抵押貸款利率漲至7.5%。最新數據顯示，美國8月的職缺人數意外增加，勞動力需求反彈，釋放更多加息訊號。

截至3日發稿，10年期公債殖利率 報價為4.702%，創15年來最高水準。 Fed政策制定者的鷹派言論不斷提醒投資 者，美國經濟的韌性可能意味著借貸成本將在未來更長時間內保持在較高水平。根據日前芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員目前預計Fed將在11月會議上升息的可能性為29%，較上周的16%顯著增強。

勞工部3日公佈的數據顯示，美國8月的職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期的881.5萬以及7月的882.7萬，勞動力需求疑似反彈。 美國職位空缺數量在去年12月達到1100萬峰值，之後一直下降。 Fed一直希望看到美國勞動市場降溫，進而減輕企業加薪壓力，並且限制物價上漲。

美國公債殖利率的不斷推高，讓投資人放棄Fed短期降息念頭，股市承壓。 3日美股暴跌，道瓊工業指數下跌1.29%，創3月以來最差單日表現；史坦普500指數下跌1.37%，觸及6月以來最低水準；以科技股為主的納斯達克指數下跌1.87%。