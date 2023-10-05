連續劇「布雷迪家族」外景屋售320萬 比開價低200多萬

「布雷迪家族」拍攝外景住宅。（取自Compass.com）

美國著名經典電視連續劇「布雷迪家族」（Brady Bunch，另譯歡樂家庭、脫線家族)拍攝外景房屋，最近以320萬元的價格售出。這個價格對於HGTV來說，遠低於預期。2023年5月間，這棟房屋掛牌出售價格是550萬元，現價少了逾200萬元。

這棟住宅位於南加州 北好萊塢地區，因在HGTV拍攝的連續劇「布雷迪家族」中用作外景而聞名。住宅擁有5140平方呎的室內空間，包括五間臥室和五間浴室。新屋主卓韓（Tina Trahan）有意保持房屋原樣，包括橙色和酪梨綠色的廚房，Mike書桌上的房屋平面圖，甚至後院的Tiger狗屋。

新屋主有意保持房屋原樣。（取自Compass.com）

「布雷迪家族」外景住宅，擁有典型的美國中產階級家庭設計。（取自Compass.com）

HGTV，全稱Home & Garden Television，是一個全美的有線電視頻道，專注家庭改造、房地產、室內設計和花園風景等相關主題的節目。

關於這棟拍攝外景住宅最終售出，有報導指出，新主人卓韓是藝術和骨董房屋的收藏家，並且是前付費電視媒體HBO首席執行長Chris Albrecht的太太。卓韓表達有意願購買「布雷迪家族」房屋，但她並不打算在其中居住。她告訴「華爾街 日報」，她可能會將這個地產用於籌款和慈善活動。

「布雷迪家族」系列劇拍攝外景住宅，被設計為充滿20世紀70年代風格。住宅具體地址：11222 Dilling Street, North Hollywood。在劇中這棟房子被稱為The Brady House。這是座兩層獨立屋，擁有典型的美國中產階級家庭設計。外觀特點包括棕色屋頂、橙色門廊、白色外牆和大塊的玻璃窗子。室內結構是客廳、餐廳、廚房，有六間臥室和四個浴室，還有一個充滿上世紀70年代風格的家庭娛樂區。

「布雷迪家族」外景住宅320萬售出。（取自Compass.com）

住宅內有6間臥室。（取自Compass.com）

值得一提的是，雖然拍攝時的房子是真實存在，但在連續劇拍攝期間並未將所有房間全都使用，只是在這裡拍攝幾個主要場景，其它室內場景在HGTV製片廠內建造。