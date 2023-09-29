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房貸利率繼續上升 再次突破7%

記者趙健／洛杉磯市報導

9月25日當周房貸利率持續上升，各期固定抵押貸款利率較上周升0.125至0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至7.125%。 聯准會（Fed）近幾周發出的鷹派信號，加劇了市場認為利率將長期處於高位的情緒。

Fed 9月決議基準利率不變，但維持年底前再升息1碼的可能性。 鮑爾上周表示，Fed對通膨率將降至2%的目標還沒有信心；波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，肯定不會排除進一步緊縮的可能性；理事鮑曼也暗示，Fed可能需要不只一次加息。

受Fed青睞的個人消費支出物價指數（PCE）於2022年夏季達到峰值7%後，在今年7月降至3.3%。 然而，鑒於非房屋服務業通膨仍偏高，潛在的通膨壓力短期內難以緩解。

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）在接受彭博新聞社訪問時表示，美國實現經濟「完美軟著陸」機率很低。 他提醒投資者，不要對美國在不引發衰退的情況下壓住通膨的前景過於樂觀，他同時重申Fed可能需要進一步加息。摩根大通執行長戴蒙25日在接受印度時報專訪時指出，當利率快速上升，償債面臨壓力，企業難以承受高利率環境。

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