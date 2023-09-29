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房市前線／房市降溫的連鎖效應

記者啟鉻
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）

全美房市降溫許多華人投入的傢俱業也開始陷入困境，尤其是中高端傢俱賣不動，人們不再像先前那樣購買傢俱，連鎖效應正在發酵。南加地區也是如此。有工業市、安大略市華商反映，出售中高端傢俱陷入低迷。室外同類傢俱遇到同樣困擾，2023年初開始較比疫情期間銷售旺期，下降三成至四成。

從全美範圍來看，成立於1979年度高端傢俱和室內裝飾品牌RH發布報告稱，第二季度收入下降19%，而維吉尼亞（Virginia）傢俱製造商Hooker Furnishings表示，公司第二季度收入下降36%。投資者也感到擔憂，近期兩家公司股價表現不盡理想。

兩家傢俱公司似乎代表了眾多傢俱企業正面對的困境，他們在經歷疫情期間人們居家推動銷售旺氣後，現在同房市降溫一樣，也出現銷售減速，甚至有的傢俱公司難以為繼。就連華人經常光顧的家得寶（Home Depot）及目標百貨（Target）在近幾個季度銷售額也在持續下滑。

傢俱市場銷售清淡，華商感同身受。遼寧總商會會長任成勇與來自中國的幾位傢俱製造商，正在考察美國市場，準備項目投資。他表示，在南加工業市華商經營批發中高端傢俱等一些商家考察，感到中高端傢俱業處於低迷狀況，主要是受到房地產市場影響。消費者購置新屋減少，當然就不會添置新傢俱。

KeyBanc Capital Markets零售分析師托馬斯（Brad Thomas)表示，究其原因與消費者家庭支出轉變方向有很大關係。疫情大流行開始後，居民在家避疫，停止旅行和休閒方面的支出，轉而用在家庭用品上。傢俱類在2020年末至2021年曾有好光景。但到2022年和2023年初，逐漸開始降溫。

住房市場近期現狀是沒有大規模的購房活動，同樣對室外傢俱銷售產生負面影響。經營20餘年室外中高端傢俱的企業家周芳就面臨這樣問題。周芳說，她主要經營庭園沙發、休閒桌椅、火坑、室外BBQ設施等。疫情開始後，曾經歷一段時間銷售旺季，那時買氣很強，但自2023年初開始，就陷入低迷，銷售水平較比疫情期間旺季下降三成至四成。

事實上，傢俱業不好不一定單純是跟房地產市場變動有關，還有其他因素如財務不安定性、房價上升和抵押利率變化，以及人們對室內裝飾需求等都會影響家具業的買氣。

但不能否認的是，住房市場降溫在家居用品支出減速中扮演關鍵角色，比較不好的消息是，由於抵押貸款利率仍處於20年高位，所以預計住房市場和整體經濟在2023年和2024年將持續面臨挑戰，換句話說，傢俱業的苦日子恐怕還沒結束。

房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）
房地產市場降溫，對家居中高端家具銷售有負面影響。（周芳提供）

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