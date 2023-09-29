我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

波莫那平價公寓 提供弱勢族群

記者啟鉻／波莫那報導
圖為波莫那市新近落成的可負擔公寓Villa Esperanza。（居民提供）
圖為波莫那市新近落成的可負擔公寓Villa Esperanza。（居民提供）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）建成全新住宅項目Villa Esperanza集合公寓，提供弱勢人群，日前舉行落成剪綵儀式。作為該市急需的可負擔公寓項目，在解決加州住房危機方面邁出積極的一步。

Villa Esperanza集合公寓占地近二畝，共有57個單位，分別為一至三居室。建設歷時三年多，提供退伍軍人、低收入家庭以及曾經無家可歸者住所。入住居民將支付當地家庭中位數收入的20%到60%作為租金，並可以在公寓內享受Tri-City Mental Health心理健康服務。

綜合設施還設有課後兒童計畫、洗衣設施、遊樂場、社區花園以及為居民提供的狗公園。57個單位中，有10個單位是提供無家可歸的家庭，另外還有八個單位提供給曾經無家可歸退伍軍人使用。

該公寓開發得到了非營利住房開發商Jamboree住宅公司和市府住房管理局合作，與州政府機構一同資助了這個項目。投資項目的130萬元建設貸款來自聖谷區域住房信託，波莫那市提供了340萬元用於土地費用以及退伍軍人事務支援住房券。此外，富國銀行提供了1460萬元的建設融資和1310萬元的抵稅金額。

低收入 加州 租金

上一則

自製冰皮月餅超詳細攻略 多種口感任你選

下一則

中秋佳節無煙日 閤家歡聚樂融融

延伸閱讀

南加百人派對爆槍擊 死傷6人

南加百人派對爆槍擊 死傷6人
南加百人派對爆槍擊 死傷6人

南加百人派對爆槍擊 死傷6人
防蚊蟲 政府免費資源可利用

防蚊蟲 政府免費資源可利用
富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十
亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿

亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿
LA桌球公開賽 350人競逐

LA桌球公開賽 350人競逐

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了