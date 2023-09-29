波莫那平價公寓 提供弱勢族群

圖為波莫那市新近落成的可負擔公寓Villa Esperanza。（居民提供）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）建成全新住宅項目Villa Esperanza集合公寓，提供弱勢人群，日前舉行落成剪綵儀式。作為該市急需的可負擔公寓項目，在解決加州 住房危機方面邁出積極的一步。

Villa Esperanza集合公寓占地近二畝，共有57個單位，分別為一至三居室。建設歷時三年多，提供退伍軍人、低收入 家庭以及曾經無家可歸者住所。入住居民將支付當地家庭中位數收入的20%到60%作為租金 ，並可以在公寓內享受Tri-City Mental Health心理健康服務。

綜合設施還設有課後兒童計畫、洗衣設施、遊樂場、社區花園以及為居民提供的狗公園。57個單位中，有10個單位是提供無家可歸的家庭，另外還有八個單位提供給曾經無家可歸退伍軍人使用。

該公寓開發得到了非營利住房開發商Jamboree住宅公司和市府住房管理局合作，與州政府機構一同資助了這個項目。投資項目的130萬元建設貸款來自聖谷區域住房信託，波莫那市提供了340萬元用於土地費用以及退伍軍人事務支援住房券。此外，富國銀行提供了1460萬元的建設融資和1310萬元的抵稅金額。