我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

橙縣南海岸購物廣場 將擴建改造

記者趙健／洛杉磯市報導
項目地點位於聖塔安那市南部、毗鄰柯斯塔梅沙市。（thevillagesantaana.com）
項目地點位於聖塔安那市南部、毗鄰柯斯塔梅沙市。（thevillagesantaana.com）

美西最大的橙縣柯斯塔梅沙市的南海岸購物廣場（South Coast Plaza）一向深受華人消費者喜愛。近日，該購物中心的業主提交了一份擴建改造計畫，將在現有商業區以北增建一個綜合性商住混合「村莊」。

南海岸購物廣場的所有者CJ Segerstrom & Sons，已與開發商Hines達成合作協議，將用190萬平方呎的商住綜合體，取代建於1970年代的10萬平方呎的購物中心。該項目是橙縣近年來規模最大的開發計畫之一。

這個名為「聖塔安那村」（The Village Santa Ana）的開發項目，位於聖塔安那市以南、毗鄰柯斯塔梅沙市，建成後將包括1583套住宅、30萬平方呎辦公樓、8萬平方呎商店和餐館、約3.7英畝的公共戶外空間，以及可停放3520輛汽車的停車場。從效果圖可以看出，「聖塔安那村」將包含一系列高層和低層建築、內部街道、花園和景觀步道。國際知名建築設計公司Rios將負責該項目的景觀設計。

「聖塔安那村」的建設工期預計20年，將分五個階段進行。最初三期工程將建造1050套住宅以及超過7萬3000平方呎的商店和餐館，第四期包括30萬平方呎的辦公室和約6800平方呎的零售商鋪，最後一期包括269套住宅。開發文件稱，該項目「將傳統以汽車導向型的購物廣場改造為一片充滿活力的休閒場所，讓健康的生活、工作、購物和餐飲融入現代化鄉村環境中。」

聖塔安那市政資料顯示，項目建設首先需要獲得區域變更、開發協議、包容性住房計畫、暫定區域地圖和酒類銷售有條件使用許可證的批准。據「橙縣商業雜誌」報導， 該項目的開發計畫已由Segerstrom家族旗下的一家附屬公司提交，開發完成後資產價值預計高達15億美元。

項目建成後，將包括1583套住宅、30萬平方呎的辦公區域等。（Hines / C...
項目建成後，將包括1583套住宅、30萬平方呎的辦公區域等。（Hines / C.J. Segerstrom & Sons）
「聖塔安那村」的建設工期預計為二十年，分五個階段進行。（Hines / C.J....
「聖塔安那村」的建設工期預計為二十年，分五個階段進行。（Hines / C.J. Segerstrom & Sons）

橙縣 步道 華人

上一則

自製冰皮月餅超詳細攻略 多種口感任你選

下一則

中秋佳節無煙日 閤家歡聚樂融融

延伸閱讀

橙縣安養院男護工性侵失智長者 獲刑1年緩刑6年

橙縣安養院男護工性侵失智長者 獲刑1年緩刑6年
橙縣200人健行 挺台灣進聯合國

橙縣200人健行 挺台灣進聯合國
橙縣200鄉親健行 挺台灣加入聯合國及國際民航

橙縣200鄉親健行 挺台灣加入聯合國及國際民航
橙縣僑界慶雙十 9／30舉行升旗典禮

橙縣僑界慶雙十 9／30舉行升旗典禮
橙縣僑界雙十國慶升旗30日舉行

橙縣僑界雙十國慶升旗30日舉行
橙縣亞裔前社工 盜個資騙百萬 受害者多是新移民

橙縣亞裔前社工 盜個資騙百萬 受害者多是新移民

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了