橙縣南海岸購物廣場 將擴建改造

項目地點位於聖塔安那市南部、毗鄰柯斯塔梅沙市。（thevillagesantaana.com）

美西最大的橙縣 柯斯塔梅沙市的南海岸購物廣場（South Coast Plaza）一向深受華人 消費者喜愛。近日，該購物中心的業主提交了一份擴建改造計畫，將在現有商業區以北增建一個綜合性商住混合「村莊」。

南海岸購物廣場的所有者CJ Segerstrom & Sons，已與開發商Hines達成合作協議，將用190萬平方呎的商住綜合體，取代建於1970年代的10萬平方呎的購物中心。該項目是橙縣近年來規模最大的開發計畫之一。

這個名為「聖塔安那村」（The Village Santa Ana）的開發項目，位於聖塔安那市以南、毗鄰柯斯塔梅沙市，建成後將包括1583套住宅、30萬平方呎辦公樓、8萬平方呎商店和餐館、約3.7英畝的公共戶外空間，以及可停放3520輛汽車的停車場。從效果圖可以看出，「聖塔安那村」將包含一系列高層和低層建築、內部街道、花園和景觀步道 。國際知名建築設計公司Rios將負責該項目的景觀設計。

「聖塔安那村」的建設工期預計20年，將分五個階段進行。最初三期工程將建造1050套住宅以及超過7萬3000平方呎的商店和餐館，第四期包括30萬平方呎的辦公室和約6800平方呎的零售商鋪，最後一期包括269套住宅。開發文件稱，該項目「將傳統以汽車導向型的購物廣場改造為一片充滿活力的休閒場所，讓健康的生活、工作、購物和餐飲融入現代化鄉村環境中。」